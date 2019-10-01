Ключевой фактор риска для валют развивающихся стран - публикация статистики по американской экономике - "Нордеа Банк"

Ключевой фактор риска для валют развивающихся стран - публикация статистики по американской экономике (индекс ISM во вторник и данные по рынку труда в пятницу), говорится в обзоре "Нордеа Банка". В случае публикации сильных данных валюты могут оказаться под умеренным давлением на фоне укрепления доллара.

Рубль продолжает "дрейфовать" к отметке 65 в паре с долларом, но остаётся ниже отметки 71 в паре с евро, отражая слабость европейской валюты на глобальных площадках.

К факторам, играющим против рубля, помимо некоторого обострения взаимной риторики между США и Китаем, добавилось снижение цен на нефть, которые вернулись ниже отметки в 60 долл./барр. Персональные санкции, введённые накануне в отношении нескольких российских граждан, не оказали заметного влияния на рубль, так как не имеют макроэкономических эффектов.

Ключевым фактор риска на неделю остаётся публикация статистики по американской экономике (индекс ISM во вторник и данные по рынку труда в пятницу). В случае их заметного снижения на рынках могут усугубиться опасения замедления мировой экономики, провоцирующие уход от рисковых активов. В случае публикации сильных данных валюты развивающихся стран также могут оказаться под умеренным давлением на фоне укрепления доллара, отмечают в "Нордеа Банке".