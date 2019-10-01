Угроза торговых войн способствует пессимизму на рынке нефти - БКС

На фоне возросшей напряженности на мировых рынках после слухов о возможности делистинга китайских компаний с американских бирж нефтяные котировки остаются под давлением, и по итогам сегодняшней сессии контракты на Brent торгуются ниже $60 за баррель, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

Ранее Китай отреагировал на слухи о делистинге и предупредил о нестабильности на мировых рынках из-за любого "разъединения" США и Китая.

"Оказание максимального давления и даже стремление к принудительному разъединению китайско-американских отношений нанесет ущерб интересам китайских и американских компаний и населения, создаст панику на финансовых рынках и поставит под угрозу мировую торговлю и экономический рост", заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Переговоры между державами пройдут в этом месяце, отмечает эксперт "БКС Брокер", и рынки будут внимательно следить за их развитием, так как очередная неудача может способствовать новой волне протекционистских мер. Цены на нефть при таком сценарии, по мнению аналитика, могут углубить текущую просадку из-за опасений по поводу слабого спроса.

"В то же время, с технической точки зрения с текущих уровней возможен отскок в район $63-64 при локальном улучшении информационного фона. Такой импульс может произойти за счет снятия локальной перепроданности, но будет иметь исключительно краткосрочный эффект", - указывает Игорь Галактионов.

По информации российских СМИ, цитирующих министра энергетики РФ Александра Новака, Россия сократила в сентябре добычу нефти на 200 000 баррелей в сутки (б/с) до 11,24 млн б/с. Согласно сделке ОПЕК+, квота на добычу нефти в РФ составляет 11,18 млн б/с.

Добыча картеля ОПЕК в сентябре упала до восьмилетнего минимума из-за выпадения половины объема Саудовской Аравии по причине атак на НПЗ. Объем производства картеля составил 29,8 млн б/с что на 750 000 б/с меньше августовского показателя.

Средняя добыча в США в июле снизилась на 276 000 б/с до 11,81 млн б/с, сообщает Управление энергетической информации США (EIA) в своем ежемесячном отчете, опубликованном в понедельник. Тем не менее, текущая добыча в Штатах находится на исторических максимумах около 12,5 млн б/с, и рост может продолжиться, полагает Игорь Галактионов.

Аналитические агентства в основной массе считают, что на долю США придется около 80% роста мирового предложения в следующем году. Снижение производства в июле по большей части связано с приостановкой предприятий Мексиканского залива из-за угрозы тропического шторма, получившего имя Барри.

С сегодняшнего дня наблюдение будет вестись по декабрьским контрактам на нефть Brent. В 23:30 по МСК свои данные по запасам нефти в США представит Американский институт нефти (API). С утра фьючерсы на Brent торгуются с ростом на 0,76% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, констатирует аналитик "БКС Брокер".