Цены на нефть будут двигаться в русле остальных рисковых активов - "Нордеа Банк"

После сообщений о восстановлении добычи сырья в Саудовской Аравии цены на нефть будут двигаться в русле остальных рисковых активов, динамику которых в ближайшие две недели определит ситуация по торговой войне между США и Китаем, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Данные по экономической активности и рынку труда в США также важны для нефтяного рынка, так как они позволят понять перспективы роста американской и мировой экономик.

Снижение прогнозов по росту мирового ВВП агентством Fitch до минимальных за 8 лет отметок не добавляет оптимизма в отношении роста спроса на энергоносители и играет против нефтяных котировок.

В вечерние часы вторника внимание привлекут предварительные данные по коммерческим запасам нефти в Штатах от API, отмечают аналитики "Нордеа Банка". Публикация данных запланирована на 23:30 мск.