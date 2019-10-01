Нефть Brent будет восстанавливаться до $63,49 - ITI Capital

Нефть Brent будет восстанавливаться до $63,49 (200-дневная скользящая средняя) ввиду надежд на удачное завершение американо-китайских торговых переговоров, сообщается в комментарии ITI Capital. Уровень поддержки нефти марки Brent составляет $61,02/барр. (50-дневная скользящая средняя). Актуальный уровень сопротивления - $62,34/барр. (100-дневная скользящая средняя).

Во вторник Brent (LSE) растёт на 0,47%, до $59,53/барр., после публикации отчета Reuters, согласно которому добыча нефти ОПЕК в сентябре упала до минимума за восемь лет ввиду атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Итого добыча ОПЕК в первый осенний месяц составила 28,9 млн б/с, что на 750 тыс. б/с меньше, чем в августе.