Общий сантимент для всей группы валют развивающихся стран немного ухудшился - Промсвязьбанк

Общий сантимент для всей группы валют развивающихся стран немного ухудшился, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. В дальнейшем для общего риск-аппетита на глобальных рынках весомое значение будет иметь публикуемая в ближайшие дни макростатистика (сегодня основной интерес представляет публикация индексов деловой активности в производстве ЕС и США).

Из отдельных факторов риска для рубля главный аналитик банка Михаил Поддубский обратил внимание на санкционную историю: "Вчера OFAC США ввел новые санкции против двух физических лиц и ряда юридических лиц, связанных с Е.Пригожиным. Список физлиц и юридических непубличных лиц, находящихся под санкциями, продолжает пополняться, но ощутимого эффекта на валютный курс и целом восприятие российских активов это не оказывает. По нашей оценке, санкционная премия в рубле на текущий момент близка к нулю. В базовом сценарии на сегодняшний день в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64,50-65 руб./долл., допуская уход выше верхней границы в случае ухудшения настроений на глобальных рынках".