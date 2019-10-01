Нефть Brent тестирует уровень 60 долл./барр. снизу - Промсвязьбанк

Как ожидалось, нефть Brent тестирует уровень 60 долл./барр. снизу, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Вчера экспирировался октябрьский контракт. "На новостном фоне пока достаточно тихо, за исключением муссирования темы с быстрым восстановлением добычи в Саудовской Аравии, - отмечает аналитик банка Екатерина Крылова. - Сегодня в фокусе статистика по запасам от API, в среду – от Минэнерго США. На фоне осеннего техрегламента ожидаем снижения загрузки НПЗ и рост запасов сырой нефти. Актуальный диапазон по нефти на эту неделю – 5861 долл./барр.".