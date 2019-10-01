План Минфина РФ по заимствованиям на внутреннем рынке в IV квартале 2019г выглядит скромным - "ВТБ Капитал"

Минфин вчера объявил план заимствований на 4к19 в размере 420 млрд руб., сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Исходя из того, что в этом периоде будет 13 аукционных недель, еженедельно предполагается размещать ОФЗ на сумму 32 млрд руб., что, по мнению аналитиков инвестбанка, немного по сравнению с фактическим объемом размещений с начала года (47 млрд руб. в неделю).

Также эксперты "ВТБ Капитала" обратили внимание на то, что чистый объем заимствований, предусмотренный планом на 4к19, составляет 160 млрд руб. (с учетом двух крупных погашений ранее размещенных облигаций). Это меньше фактического показателя чистых заимствований за каждый прошедший квартал 2019 г. (300 млрд руб. в 1к19, 660 млрд руб. во 2к19 и 260 млрд руб. в 3к19).

"На наш взгляд, ограниченный план заимствований указывают на то, что Минфин сохранит высокую чувствительность к ценам размещения, минимизируя или вообще не предоставляя инвесторам премию по доходности на своих аукционах, - отмечают специалисты инвестбанка. - Около 24% запланированно го объема размещений (100 млрд руб.) приходится на ОФЗ сроком обращения менее 5 лет, в то время как на долю бумаг дюрацией 5–10 лет и облигаций сроком обращения более 10 лет придется по 38% (160 млрд руб.). С точки зрения дюрации структура планируемых размещений выглядит более равномерной, чем в плане заимствований на 3к19, в котором коротким ОФЗ было отведено 15%, среднесрочным – 52%, а длинным выпускам – 33%".

Среди краткосрочных выпусков Минфин, вероятнее всего, сделает основной акцент на флоутере нового формата ОФЗ-24020, лимит размещения которого составляет 100 млрд руб. (соответственно, неразмещенный остаток выпуска составляет 75 млрд руб.), полагают аналитики "ВТБ Капитала". В среднем и дальнем сегментах кривой министерство, скорее всего, будет наиболее активно размещать ОФЗ-26229 (YTM 6,87%, для размещения доступны бумаги на сумму 342 млрд руб.), ОФЗ-26228 (YTM 7,08%, 374 млрд руб.) и ОФЗ-26230 (YTM 7,27%, 240 млрд руб.).