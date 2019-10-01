Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов первого дня нового месяца

Москва. 1 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к риску в ожидании новостей относительно развития американо-китайского торгового конфликта.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,96-65,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,06 руб./$1 (+19,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,8 руб./EUR1 (+13,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 16,55 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,64 рубля.

Доллар при этом оказался на 41,68 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 8,06 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов первого дня месяца на фоне некоторого снижения интереса инвесторов к рисковым активам. В центре внимания инвесторов остаются торговые переговоры между США и Китаем, запланированные на следующую неделю (10-11 октября). Сам факт возобновления переговоров дает инвесторам небольшую надежду на то, что стороны могут добиться какого-то прогресса и это остановит дальнейшее ослабление глобального экономического подъема и спроса на нефть, отмечают эксперты.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР, однако администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла эту информацию.

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро сказал телеканалу CNBC в понедельник, что сообщение Bloomberg является "более чем наполовину неточным или же попросту лживым". В то же время он не уточнил, что именно в сообщении было правдивым, а что нет.

Цены на нефть поднимаются во вторник после резкого падения накануне на информации о том, что саудовская нефтекомпания Saudi Aramco полностью восстановила добывающие мощности, пострадавшие в результате недавней атаки.

Нефть Brent подорожала на 0,6% в сентябре, однако завершила третий квартал падением на 8,7%, WTI потеряла 1,9% за месяц и 7,5% за квартал.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК повысилась на 0,3% - до $59,43 за баррель. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на 2,93%, до $59,25 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,39% - до $54,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 3,29%, до $54,07 за баррель.

В понедельник глава трейдингового подразделения Saudi Aramco Ибрагим аль-Буайнян сообщил, что компания восстановила добывающие мощности до уровня, который поддерживался до атак на ее объекты, произошедших в середине сентября. Таким образом, добыча нефти в Саудовской Аравии превышает 9,9 млн баррелей в сутки.