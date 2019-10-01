Транспортные расходы "Ямал-СПГ" могут временно вырасти из-за санкций - "БКС Глобал Маркетс"

Санкции США могут привести к временному увеличению транспортных расходов "Ямал-СПГ", но сильного влияния на оценку проекта на данном этапе не окажут, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Санкции США могут затронуть 6 танкеров, используемых на проекте "Ямал-СПГ", пишет "Интерфакс". Канадская судоходная компания Teekay LNG объявила, что новые санкции могут касаться ее СП с China LNG Shipping Limited (CLNG), которая владеет 4 танкерами, используемым на проекте "Ямал-СПГ". На данный момент строятся еще 2 танкера. CLNG и его совместные предприятия теперь считаются "заблокированными организациями", поскольку его крупнейший акционер – дочерняя компания китайской судоходной компании Cosco – попала под американские санкции. "НОВАТЭК" объявил, что "Ямал-СПГ" обладает достаточными транспортными возможностями, чтобы поставлять СПГ по контрактам в установленные сроки.

"Хотя санкции могут привести к временному увеличению транспортных расходов "Ямал-СПГ", мы не видим существенного влияния на оценку проекта на данном этапе", - отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс".