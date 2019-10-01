Падение PMI обрабатывающих секторов РФ в сентябре до 46,3 с 49,1 окажет давление на настроения на российском рынке - "БКС Глобал Маркетс"

PMI обрабатывающих секторов РФ упал в сентябре до 46,3 с 49,1 (максимальное снижение с мая 2009 г.), что окажет давление на настроения на российском рынке, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Поддержку надеждам на прогресс в торговых переговорах оказали сообщения из Вашингтона, опровергающие возможность ограничений для американских компаний инвестировать в Китай и делистинг китайских компаний с бирж США.

На этом фоне котировки Brent повышаются после просадки, вызванной восстановлением добычи в Саудовской Аравии и смягчением санкций против Ирана.

"Тем не менее, опасения по поводу роста мировой экономики сохраняются, и торговая активность, вероятно, будет невысокой до выхода индексов PMI еврозоны и США. PMI обрабатывающих секторов РФ упал в сентябре до 46,3 с 49,1 (максимальное снижение с мая 2009 г.), что окажет давление на настроения на российском рынке", - отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс".