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01 октября 2019 года 10:02

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 1 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американский фондовый рынок вырос в последнюю торговую сессию календарного месяца и третьего квартала, участники рынка оценивали последние события в торговой войне между США и Китаем, а также следили за политической ситуацией в Штатах. На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР. Администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла это сообщение. В электронном письме агентству официальный представитель американского Минфина Моника Кроули сообщила, что власти на текущий момент "не рассматривают блокировку листинга акций китайских компаний на фондовом рынке США".

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро сказал телеканалу CNBC в понедельник, что сообщение Bloomberg является "более чем наполовину неточным или же попросту лживым". В то же время он не уточнил, что именно в сообщении было правдивым, а что нет. Тем не менее, это позволило ослабить беспокойство по поводу усиления напряженности в отношениях между США и Китаем в преддверии очередного раунда торговых переговоров. Переговоры двух стран должны возобновиться 10-11 октября в Вашингтоне, делегацию из Китая будет представлять вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Фондовый рынок Японии растет во вторник после повышения в стране налога на потребление, австралийский рынок поднимается благодаря снижению ключевой процентной ставки Центробанком страны до рекордного уровня. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,63%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,8%, южнокорейский KOSPI - 0,4%. Рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, причем китайские биржи не будут работать до 7 октября включительно, тогда как Гонконг откроется в среду.

Япония со вторника повысила налог на потребление до 10% с 8%, несмотря на опасения, что такой шаг спровоцирует существенное ухудшение ситуации в экономике страны. Японские власти заявили, что приняли достаточные меры для минимизации негативных последствий увеличения налога. Предыдущие два повышения налога на потребление - до 5% с 3% в 1997 году и подъем до 8% в 2014 году - приводили к рецессии в экономике Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, дважды откладывавший повышение налога, заявил, что правительству необходимо было сделать этот шаг, поскольку старение населения требует от государства увеличения расходов, а объем госдолга вдвое превышает объем ВВП.

В свою очередь цены на нефть умеренно поднимаются во вторник после резкого падения накануне на информации о том, что саудовская нефтекомпания Saudi Aramco полностью восстановила добывающие мощности, пострадавшие в результате недавней атаки. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $59,53 за баррель, что на 0,47% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на 2,93%, до $59,25 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,5% - до $54,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 3,29%, до $54,07 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала почти в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,097 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось почти 2,9 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 сентября снизился по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,03% и составил 106,96 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (28-30 сентября) 0,03%, поднявшись до 633,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-23" (+1,3%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,28%) и "Роснефть БО-03" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,41%), "БКЕ-001Р-02" (-0,4%) и "ГТЛК-001Р-13" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) полностью разместил 4-летние облигации серии 001Р-13Р объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,4% годовых.

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл бел финанс") полностью разместил дополнительный выпуск облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на допвыпуск прошел 26 сентября. Цена доразмещения составила 103% от номинала. Сбор заявок на основной выпуск объемом 5 млрд рублей прошел 5 июля, техразмещение состоялось 9 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,95% годовых. Спрос на бонды превысил предложение в 2,4 раза и составил около 12 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии ПБО-01 с офертой через 5 лет объемом не менее 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 7,4-7,6% годовых. Ему соответствует доходность к оферте 7,53-7,74% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение выпуска запланировано на 14 октября. В предыдущий раз эмитент выходил на внутренний долговой рынок с дебютом в июле 2015 года. Он разместил сразу три выпуска облигаций по 5 млрд рублей каждый. Ставка купона 10-летних облигаций эмитента была установлена на уровне 12,1% годовых. Это единственные рублевые выпуски облигаций компании, находящиеся в обращении в настоящее время.

ВЭБ 8 октября проведет вторичное размещение выпуска облигаций 18-й серии номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения до следующей оферты - 5 лет, новая ставка купона составит 7,67% годовых. Ей соответствует доходность к оферте 7,82% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:30 МСК. 8 октября по выпуску предусмотрена плановая оферта. Ставка текущего купона в настоящее время составляет 9,8% годовых. Данный выпуск был размещен в октябре 2012 года по ставке 8,55% годовых. Срок обращения выпуска - 20 лет.

ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) установило ставку 4-го купона облигаций 3-й серии в размере 10% годовых. Облигации 3-й серии на 1,9 млрд рублей были размещены в октябре 2016 года в рамках программы. Срок обращения бумаг - 15 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых. Ставки 2-15-го купонов будут определяться перед началом соответствующих купонных периодов путем выбора максимального значения из двух величин: значения инфляции за год плюс 4% или ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3%. Бонды имеют амортизационную структуру погашения - по 7,692% от номинала будет погашаться в дату выплаты 3-14-го купонов и 7,696% в дату выплаты 15-го купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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