Если внешний фон продолжит улучшаться, индекс МосБиржи вновь предпримет попытки отскочить от 2750 пунктов - Алор Брокер

Фондовый рынок откроется небольшим ростом, и, если внешний фон продолжит улучшаться, рублевый индикатор вновь предпримет попытки отскочить от поддержки 2750 пунктов, говорится в комментарии Алор Брокер. Открывать среднесрочные "короткие" позиции по акциям пока рискованно.

Российский рынок акций в понедельник проигнорировал рост американских индексов и потерял по итогам дня 0,4%, спустившись под отметку 2750 пунктов по индексу МосБиржи. Не помог даже фактор конца квартала - в последние дни отчетного периода очень часто крупные управляющие стремятся не допустить снижения рынка, чтобы зафиксировать более сильные результаты своей работы.

Однако снижение нефти оказало более сильное действие на рынок: вчера котировки "черного золота" падали примерно на 3%. Формальным поводом стала информация о том, что Саудовская Аравия полностью восстановила экспорт нефти после нанесенных разрушений атаками дронов и ракет, в то время как ранее ряд экспертов считали, что ремонт займет месяцы. Но этот факт нельзя назвать какой-то сенсацией: саудовские власти еще дней 10 назад заявили, что завершать ремонт в конце сентября. Так оно и произошло. Настораживает, что нефть завершила торговый день под отметкой 60 долларов за баррель. Теперь сильной поддержкой для котировок является район 58,5, но пока это слишком пессимистичный сценарий. Более вероятным видится возврат котировок выше 60 долларов.

"Во вторник с утра нефть отрастает от уровня вчерашнего закрытия на 0,5%. Около 0,2% прибавляют американские фьючерсы. Это говорит о том, что российский рынок акций откроется небольшим ростом, и, если внешний фон продолжит улучшаться, рублевый индикатор вновь предпримет попытки отскочить от поддержки 2750 пунктов. Следующая поддержка для индекса МосБиржи расположена в районе 2700 пунктов, но пока мы не видим поводов для такого снижения. Открывать среднесрочные "короткие" позиции как по акциям, так и по нефти пока рискованно. 10 октября пройдет очередная встреча переговорщиков США и Китая, и по ее итогам мы, скорее всего, услышим как минимум словесные интервенции о том, что торговое соглашение будет скоро подписано. Это придаст краткосрочный стимул роста как фондовым, так и сырьевым активам. Не исключено, что инвесторы начнут "разгонять" котировки и в преддверии саммита", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.