Индекс МосБиржи может открыться умеренным снижением - Промсвязьбанк

Во вторник индекс МосБиржи может открыться умеренным снижением, ориентир - диапазон 2730-2750 пунктов, прогнозирует в своем комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

Индекс МосБиржи провел торги понедельника в узком диапазоне и умеренно снизился. Ухудшение ситуации на нефтяном рынке и отсутствие явных внутренних драйверов заставляют осторожно смотреть на перспективы российского фондового рынка, не исключая продолжения снижения в направлении 2700 пунктов по индексу МосБиржи.

"Во вторник рассчитываем на умеренное снижение индекса МосБиржи на открытии торгов и ориентируемся на диапазон 2730-2750 пунктов. Умеренно позитивная динамика западных площадок и хорошая статистика из США способны сгладить негативный эффект от нефтяного фактора", - указывает аналитик Промсвязьбанка.