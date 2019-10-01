Dow и S&P 500 завершили в плюсе 3-й квартал подряд

Американский фондовый рынок вырос в понедельник. Фондовые рынки Японии, Австралии растут во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник.

Американский фондовый рынок вырос в последнюю торговую сессию календарного месяца и третьего квартала, участники рынка оценивали последние события в торговой войне между США и Китаем, а также следили за политической ситуацией в Штатах.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР.

Администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла это сообщение. В электронном письме агентству официальный представитель американского Минфина Моника Кроули сообщила, что власти на текущий момент "не рассматривают блокировку листинга акций китайских компаний на фондовом рынке США".

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро сказал телеканалу CNBC в понедельник, что сообщение Bloomberg является "более чем наполовину неточным или же попросту лживым". В то же время он не уточнил, что именно в сообщении было правдивым, а что нет.

Тем не менее, это позволило ослабить беспокойство по поводу усиления напряженности в отношениях между США и Китаем в преддверии очередного раунда торговых переговоров.

Переговоры двух стран должны возобновиться 10-11 октября в Вашингтоне, делегацию из Китая будет представлять вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Внимание инвесторов также было приковано к политической ситуации в США - в частности, к перспективе импичмента Трампа.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на прошлой неделе о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Поводом для этого послужило сообщение сотрудника разведки, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

В еще одном документе информатора, распространенном комитетом по разведке Палаты представителей, говорится, что Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Акции Apple подорожали на 2,4%, до $223,97, в результате чего капитализация компании вновь превысила $1 трлн, так как аналитики JPMorgan повысили ценовой ориентир бумаг Apple до $265 с $242, спрогнозировав лучшие, чем ожидалось, продажи новых моделей iPhone 11.

Котировки бумаг Blackstone Group Inc., глобального лидера в сфере инвестиций в недвижимость, снизились на 2,7% на фоне новостей о покупке американских логистических активов инвесткомпании Colony Capital Inc. за $5,9 млрд с учетом долга. Портфель приобретаемых Blackstone активов включает 465 промышленных складов общей площадью порядка 60 млн квадратных футов (5,6 млн квадратных метров) в 26 штатах США, говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

Бумаги американского производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. потеряли в цене 0,5%. Как стало известно на прошлой неделе, компания проиграла суд о нарушениях трудового законодательства. Ее обязали выплатить компенсацию уволенному сотруднику и публично огласить решение суда рабочим завода.

Акции Xcel Energy Inc. подешевели на 0,7% после того, как компании сообщила, что регулирующие органы отклонили просьбу дочерней компании о приобретении Mankato Energy Center.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 96,58 пункта (0,36%) и составил 26916,83 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 14,95 пункта (0,5%) - до 2976,74 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 59,71 пункта (0,75%) и составил 7999,34 пункта.

С начала сентября Dow повысился на 2%, S&P - на 1,7%, Nasdaq - на 0,5%. По итогам квартала Dow и S&P 500 прибавили по 1,2%, тогда как Nasdaq снизился на 0,1%.

Фондовый рынок Японии растет во вторник после повышения в стране налога на потребление, австралийский рынок поднимается благодаря снижению ключевой процентной ставки Центробанком страны до рекордного уровня.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,7%, более широкий индекс Topix - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,8%, южнокорейский KOSPI - 0,4%.

Рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, причем китайские биржи не будут работать до 7 октября включительно, тогда как Гонконг откроется в среду.

Япония со вторника повысила налог на потребление до 10% с 8%, несмотря на опасения, что такой шаг спровоцирует существенное ухудшение ситуации в экономике страны. Японские власти заявили, что приняли достаточные меры для минимизации негативных последствий увеличения налога.

Предыдущие два повышения налога на потребление - до 5% с 3% в 1997 году и подъем до 8% в 2014 году - приводили к рецессии в экономике Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, дважды откладывавший повышение налога, заявил, что правительству необходимо было сделать этот шаг, поскольку старение населения требует от государства увеличения расходов, а объем госдолга вдвое превышает объем ВВП.

Тем временем японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в третьем квартале 2019 года опустился до минимального уровня более чем за шесть лет на фоне растущей напряженности в торговой сфере и замедления темпов экономического подъема в Китае и других азиатских странах.

Значение индикатора в июле-сентябре снизилось до 5 пунктов - минимума со второго квартала 2013 года - по сравнению с 7 пунктами в апреле-июне, свидетельствуют данные Банка Японии. Значение Танкан в минувшем квартале однако оказалось лучше ожиданий рынка: эксперты, опрошенные Quick, в среднем оценивали его в 2 пункта.

В центре внимания трейдеров - торговые переговоры США и Китая, намеченные на 10-11 октября. Сам факт возобновления переговоров дает инвесторам небольшую надежду на то, что стороны могут добиться какого-то прогресса, и это остановит дальнейшее ослабление глобального экономического подъема и спроса на нефть, отмечают эксперты.

"Ни США, ни Китай не хотят замедления экономического роста, поэтому в какой-то момент им придется достигнуть компромисса по вопросам торговли", - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust в Токио Айяко Сера.

В Японии среди лидеров роста акции SoftBank Group (+2%), Toyota (+0,5%) и Nintendo (+2,2%).

В Южной Корее дешевеют бумаги LG Electronics (-1,3%) и Hyundai Motor (-1,5%). Объем экспорта из Южной Кореи в сентябре снизился по итогам 10 месяца подряд, свидетельствуют официальные данные.

Австралийский рынок растет на фоне снижения ключевой ставки Резервным банком Австралии до нового рекордного минимума - 0,75% годовых. В лидерах подъема - акции CSL Ltd., работающей в сфере биотехнологий, их стоимость выросла на 1,9%.

Цены на нефть поднимаются во вторник после резкого падения накануне на информации о том, что саудовская нефтекомпания Saudi Aramco полностью восстановила добывающие мощности, пострадавшие в результате недавней атаки.

Нефть Brent подорожала на 0,6% в сентябре, однако завершила третий квартал падением на 8,7%, WTI потеряла 1,9% за месяц и 7,5% за квартал.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $59,69 за баррель, что на $0,44 (0,74%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $1,79 (2,93%), до $59,25 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,48 (0,89%) - до $54,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $1,84 (3,29%), до $54,07 за баррель.

В понедельник глава трейдингового подразделения Saudi Aramco Ибрагим аль-Буайнян сообщил, что компания восстановила добывающие мощности до уровня, который поддерживался до атак на ее объекты, произошедших в середине сентября. Таким образом, добыча нефти в Саудовской Аравии превышает 9,9 млн баррелей в сутки.

"Это заявление стало "медвежьим" катализатором для рынка в понедельник", - отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Ожидания, что добывающие мощности в Саудовской Аравии будут восстановлены быстрее, чем предполагалось, стали причиной падения цен на нефть на прошлой неделе, и подтверждение этих ожиданий спровоцировало новую волну продаж", - цитирует эксперта MarketWatch.

В центре внимания трейдеров - торговые переговоры США и Китая, намеченные на 10-11 октября. Сам факт возобновления переговоров дает инвесторам небольшую надежду на то, что стороны могут добиться какого-то прогресса, и это остановит дальнейшее ослабление глобального экономического подъема и спроса на нефть, отмечают эксперты.