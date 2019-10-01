Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре указал на максимальное ухудшение конъюнктуры за последние 10 лет - IHS Markit

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года рухнул до 46,3 пункта с 49,1 пункта в августе, указав на максимальное за последние 10 лет ухудшение рыночной конъюнктуры, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Сентябрь стал пятым месяцем непрерывного снижения деловой активности в промышленных секторах РФ.

Кроме того, как отмечается в исследовании, последнее среднее значение индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ за квартал на уровне 48,2 пункта было наихудшим со второго квартала 2015 года.

Российские производители в сентябре указали на самое быстрое падение производительности с апреля 2009 года. Снижение объемов производства было во многом связано с уменьшением объемов новых заказов (также максимальное с апреля 2009 года) и потерей клиентов. "Сильное сокращение существенно отличается от долгосрочной тенденции серии, которая указывала на устойчивое расширение", - сообщается в отчете.

Как показал опрос, новые заказы сократились из-за ослабления спроса и трудностей с привлечением новых клиентов. На резком падении общего количества новых заказов также отразилось сокращение экспортных заказов, которое было максимальным за три года и отчасти объяснялось усилением конкуренции за клиентов.

Деловые ожидания представителей компаний обрабатывающих секторов РФ в сентябре упали до самого низкого уровня с конца 2017 года. Обеспокоенность была вызвана слабым спросом и потерей клиентов. Кроме того, несмотря на оптимизм в целом, производители отметили более низкую степень уверенности относительно роста объемов производства в течение следующих 12 месяцев.

На фоне снижения производственных потребностей и оптимизации расходов в обрабатывающих секторах РФ ускорились темпы сокращения рабочих мест, став максимальными с мая текущего года. Более того, падение занятости продолжается второй месяц подряд.

По данным исследования, незавершенные заказы продолжали снижаться существенными темпами. При этом сократилась закупочная активность, что привело к резкому снижению остатков сырья и материалов, а падение новых заказов вызвало уменьшение запасов готовой продукции.

Инфляционное давление в сентябре было исторически слабым с одновременным ослаблением инфляции как закупочных, так и отпускных цен. Более благоприятный обменный курс рубля, согласно сообщениям, частично остановил рост затрат. Отпускные цены повысились незначительно из-за усиления конкуренции.