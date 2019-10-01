Рубль может находиться под давлением как на фоне роста внешних политических рисков, так и слабой нефти - "Открытие Брокер"

В начале октября рубль может находиться под давлением как на фоне роста внешних политических рисков, так и слабой нефти, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль оказался под давлением, лишившись поддержки налогового периода. Кроме того, индекс доллара демонстрировал существенный рост до 99,4 п., отражая неуверенность на рынках. "Американец" давил как на сырьевые валюты, так и на евро. Впрочем, назвать это тотальным "бегством от риска" нельзя, поскольку японская иена также слабела. С другой стороны, в иене усилились ожидания расширения количественной программы Банка Японии.

"В любом случае, в начале октября рубль может находиться под давлением как на фоне роста внешних политических рисков, так и слабой нефти. Впрочем, по нефти ожидается множество событий на текущей неделе, включая переговоры РФ и Саудовской Аравии, а также выступление главы OPEC в рамках "Валдайского клуба". К концу недели также станут известны параметры закупки валюты в рамках бюджетного правила на октябрь и начало ноября. Впрочем, уже сегодня можно говорить о том, что объёмы валютных интервенций увеличатся, так как в сентябре средняя цена на нефть была выше, чем в августе", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.