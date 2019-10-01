Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре указал на максимальное ухудшение конъюнктуры за последние 10 лет - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года рухнул до 46,3 пункта с 49,1 пункта в августе, указав на максимальное за последние 10 лет ухудшение рыночной конъюнктуры, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Сентябрь стал пятым месяцем непрерывного снижения деловой активности в промышленных секторах РФ.