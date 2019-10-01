Brent: "боковая" динамика в диапазоне $59-65 за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Наиболее вероятный сценарий по цене на нефть марки Brent на ближайшие недели - "боковая" динамика в диапазоне 59-65 долларов за баррель, сообщается в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Цены на нефть не растут из-за торговых противоречий. Кроме того, данные Американского института нефти, обнародованные в прошлый вторник, указали на рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,38 млн баррелей.

"Наиболее вероятный сценарий по цене на нефть марки Brent на ближайшие недели - "боковая" динамика в диапазоне 59-65 долларов за баррель. Поскольку инвесторы обеспокоены глобальным спросом на нефть на фоне замедления экономического роста Китая, ралли нефтяных цен мы в ближайшее время не увидим. Обвала цен, надеемся, также не произойдет. Санкции США против Ирана и Венесуэлы будут компенсировать уменьшение спроса из-за замедления экономики Китая", - отмечает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.