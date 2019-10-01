Ориентир в паре доллар/рубль - диапазон 64,50-65 - Промсвязьбанк

В базовом сценарии ориентир в паре доллар/рубль - диапазон 64,50-65 с возможностью ухода за верхнюю границу в случае ухудшения настроений на глобальных рынках, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Тенденция к плавному ослаблению российской валюты, преобладающая на рынке в последние дни, наблюдалась и в ходе торгов понедельника, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Пара доллар/рубль достигала отметки 65, что является максимальными уровнями за последние две с половиной недели.

Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) опустился ниже отметки в 1610 пунктов, китайский юань также слабеет - пара доллар/юань вновь приближается к отметке 7,15. Общий сантимент для всей группы валют развивающихся стран немного ухудшился, в дальнейшем для общего "риск-аппетита" на глобальных рынках весомое значение будет иметь публикуемая в ближайшие дни макростатистика (сегодня основной интерес представляет публикация индексов деловой активности в производстве ЕС и США).

Из отдельных факторов риска для рубля вновь можно обратить внимание на санкционную историю. Вчера OFAC США ввел новые санкции против двух физических лиц и ряда юридических лиц, связанных с Е. Пригожиным. Список физлиц и юридических непубличных лиц, находящихся под санкциями, продолжает пополняться, но ощутимого эффекта на валютный курс и целом восприятие российских активов это не оказывает. По оценке М. Поддубского, санкционная премия в рубле на текущий момент близка к нулю.

"В базовом сценарии на день в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 64,50-65, допуская уход выше верхней границе в случае ухудшения настроений на глобальных рынках", - заключает аналитик Промсвязьбанка.