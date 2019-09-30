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30 сентября 2019 года 19:37

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за нефтью, но сентябрь закрыл в плюсе

Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за нефтью, подешевевшей после восстановления добычи Саудовской Аравией в полном объеме, в то время как на внешних фондовых площадках отмечалась консолидация; индекс МосБиржи просел ниже рубежа 2750 пунктов, но сентябрь завершился ростом индексов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2747,18 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1333,91 пункта (-1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар подрос до 64,88 рубля (+0,18 рубля).

В сентябре индекс МосБиржи вырос на 0,3%, индекс РТС прибавил 3,1% на фоне снижения доллара на 1,91 рубля.

Подешевели в понедельник акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,3% и -0,9% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

Подросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%, до 74,5 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +2% "префы") и обновили исторический пик акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%, до 16,868 тыс. руб.).

Индексы в США в пятницу снизились, инвесторы оценивали статистические данные, а также следили за ходом торгового конфликта между США и Китаем и развитием событий в Вашингтоне.

Усилению пессимизма на рынке способствовала новость о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает способы ограничить приток портфельных инвестиций в Китай, что может привести к обострению противоречий между Пекином и Вашингтоном, сообщило агентство Bloomberg.

Ранее также сообщалось, что Штаты, вероятно, не будут продлевать временные послабления для американских компаний на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%), в Европе после дневной стагнации наметилась коррекция вверх (FTSE топчется на месте, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,7%) и растет Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,5%). Торговые площадки Китая будут закрыты из-за праздников, начиная со вторника и до 8 октября.

Нефть в понедельник подешевела после падения по итогам прошлой недели, которое стало максимальным с июля на фоне восстановления добычи в Саудовской Аравии раньше ожиданий. Цена Brent к 18:50 МСК находилась почти на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 27 сентября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $60,19 за баррель (-1,4% и -1,3% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $55,12 за баррель (-1,4% и -0,9% в пятницу).

Власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом, по их данным, в случае успеха данных начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.

Эти новости указывают на вероятность ослабления политической напряженности на Ближнем Востоке, что снижает риски для нефтяного рынка из-за стороны возможных перебоев с поставками сырья из этого региона, отмечают эксперты.

В то же время нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении числа действующих в США нефтегазодобывающих установок за прошедшую неделю до минимального уровня с апреля 2017 года - 860 штук. В том числе количество нефтяных буровых сократилось шестую неделю подряд - на 6 единиц, до 713 штук.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, американские финансовые СМИ пишут и озвучивают слухи о том, что Белый дом может ограничить инвестиции компаний США в Китае, а также принять меры по делистингу китайских компаний на американских биржах. Подобная информация еще до начала переговоров США-КНР 10 октября может привести к их срыву. Минфин США опровергает эти слухи, однако на рынке многие рассматривают подобную информацию в качестве очередного примера неофициального давления на Пекин.

Китайская статистика за сентябрь оказалась чуть лучше ожиданий, но все же это не отменяет рисков дальнейшего замедления экономики. С давлением негатива неплохо справлялись бумаги ГМК "Норникель" на фоне роста котировок меди и палладия. Бумаги нефтяников также противостояли продажам за счет ослабления рубля. В акциях "Газпрома" пессимизм был более выраженным, так как его экспортные перспективы в большей степени зависят от Европы, где сентябрьская статистика может быть хуже ожиданий.

В американском Конгрессе повысился градус нелюбви к Трампу, что заставляет законодателей настаивать на раскрытии информации о переговорах главы Белого дома с президентом РФ. Учитывая прежнюю склонность конгрессменов во всем искать "руку Кремля", можно ожидать очередных неприятностей из Вашингтона. В любом случае, после исчерпания поддержки налогового периода рубль может быть склонен к ослаблению. Отечественный рынок акций останется под давлением на опасениях дальнейшего замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и КНР, полагает Кочетков.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынки акций сохраняют волатильность и слабый спрос на рисковые активы на фоне неопределенности в связи с нестабильностью политической ситуации в США и Великобритании, слабой статистикой по промпроизводству из Китая, скепсисом по поводу возможности достижения соглашения на американо-китайских переговорах 10-11 октября, а также напряженностью на Ближнем Востоке и ее последствиях для цен на нефть.

Цены на нефть продолжают снижаться, усиливая дальнейший негативный фон для рубля и российских акций. Со вторника китайские рынки будут закрыты до 7 октября по случаю "Золотой недели".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в понедельник просел, не найдя поводов для повышения. Нефть дешевеет на фоне пятничных новостей о полном восстановлении нефтедобычи в Саудовской Аравии, хотя Brent удерживается выше $60 за баррель. В США индексы корректируются вверх после того, как власти США опровергли слухи о готовящемся запрете на листинг китайских компаний в стране. Значимых поводов для покупок на рынке, однако, все еще нет.

На российском рынке акций продажи могут ускориться в случае преодоления индексом МосБиржи отметки 2740 пунктов. Для индекса РТС ближайшая поддержка расположена на отметке 1330 пунктов, считает Кожухова.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, лучше рынка торговались акции "АЛРОСА", которые протестировали на прошлой неделе сильный уровень поддержки и показывают коррекционное движение вверх. Обновили максимумы акции "Норникеля" после того как на прошлой неделе акционеры ГМК одобрили выплату дивидендов в размере 883,93 руб. на акцию и в преддверии последнего дня торговли с дивидендами (четверг, 3 октября). Поддержку оказывают также благоприятная конъюнктура цен на никель. Подросли акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+0,5%) на новости об урегулировании спора со структурами Rusal (MOEX: RUAL) Plc.

Слух о возможном делистинге китайских компаний с американских бирж был опровергнут представителями Минфина США. В то же время биржа NASDAQ ужесточила правила IPO для китайских компаний со средней капитализацией, обозначив необходимые условия - наличие бизнеса в стране и акционеров из США. Йеменские хуситы пока опровергают прекращение боевых действий со стороны вооруженной коалиции во главе с Саудовской Аравией, хотя Иран подтвердил возможность нормализации ситуации в случае подтверждения инициативы королевства по прекращению огня.

На текущей неделе важные заявления можно ждать в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" и заседаний Валдайского клуба, отмечает эксперт.

Как отмечают аналитики ИФК "Солид", очередной раунд переговоров США и Китая по торговле стартует 10 октября, что несколько раньше ожиданий участников рынка. Со стороны Китая диалог будет вести Лю Хэ, как и прежде, состав американской делегации также не претерпит изменений. В ходе заседания ООН Трамп продемонстрировал двоякость позиции США, которая сопровождала переговоры в течение всего года. С одной стороны он сообщил, что торговое соглашение ближе, чем многие думают, и тем самым несколько успокоил общественность, но с другой, прошелся с критикой по экономической политике Китая и обвинил его в закрытии 60 тыс. американских компаний. Обе стороны одновременно и делают шаги на встречу, и в то же время подчеркивают, что оставаться в проигрышной позиции не намерены. Все это заставляет относиться к скорым переговорам со скепсисом и реагировать на позитивные новости лишь по факту.

Поводом для беспокойства стала тема импичмента Трампа. Демократы в нижней палате парламента инициировали данную процедуру из-за предполагаемой дискредитации возможного оппонента на будущих выборах - Джо Байдена. Шансы на успех данного мероприятия довольно низкие, учитывая перевес республиканцев в верхней палате, но политические риски внесли свой вклад в коррекцию индексов. Статистика по деловой активности Германии оказалась на минимальном уровне за последние 10 лет, а немецкий Бундесбанк признал высокий риск рецессии, так как ожидается отрицательная динамика ВВП в третьем квартале, как и во втором. Риски по Brexit также сохраняются, так как определенности все еще нет. Цены на нефть существенно снизились, так как Саудовская Аравия вопреки ожиданиям скептиков полностью восстановила добычу до уровней, которые наблюдались до атаки беспилотников (ранее говорилось, что сделать это получится неделей позже). Опасения за будущий спрос на нефть с повестки дня не ушли, поэтому не исключено, что вскоре будет протестирован уровень $60 за баррель Brent. Сохраняется вероятность ухудшения геополитической обстановки или новой атаки, однако после последнего инцидента были приняты дополнительные меры защиты. В целом, рост индексов РФ в сентябре был временным, а оптимизм довольно быстро иссяк - внешний и внутренний фон остаются слабыми.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-31,4%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-10,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-8,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-8,2%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-5%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+42,3% и +3,4% "префы"), ОАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+24,2%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+22,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+10,8%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+6,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,819 млрд рублей (из них 5,984 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 6,864 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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