Изменения цен евробондов РФ в понедельник незначительны на фоне стабильных UST

Москва. 30 сентября. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник незначительны на фоне стабильных цен на американские казначейские обязательства (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 3 базисных пункта (б.п.) по отношению к закрытию 27 сентября - до 114% от номинала (доходность выросла на 0,5 б.п. к закрытию пятницы и составила 2,91% годовых).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК не изменилась относительно итогов 27 сентября, составив 100,78% от номинала (доходность - 1,62% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по отношению к пятнице всего на 0,5 пункта и составил 129 б.п.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 27 сентября на 47 б.п. - до 127,25% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 4,08% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 53 б.п., до 123,49% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 4,03% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 6 б.п., до 109,38% от номинала, что соответствует доходности 3,175% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году подорожали на 7 б.п., до 109,39% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,37% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 5 б.п., подешевев до 119,22% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 4,085% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 4 пункта, до 106,59% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,28% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций ничего особенного не происходило, был довольно спокойный день. При этом котировки отечественных евробондов в целом повторяли динамику базовых активов - US Treasuries, что в последнее время является стандартной ситуацией. В конце дня на лентах мировых агентств появилась новость о том, что США вводят санкции в отношении ряда российских физических лиц и компаний, якобы причастных к имевшему место вмешательству в американские выборы 2016 года. Но когда появились детали, стало ясно, что список состоит из мало кому известных лиц и компаний, поэтому особой реакции рынков мы не увидели. Лишь рубль на несколько минут дернулся вниз к доллару и евро, но практически сразу стал возвращаться на прежние ценовые уровни. Отсутствие в новых санкционных списках каких-то значимых фигур и компаний стало причиной того, что реакция наших валютных госбумаг в целом оказалась нейтральной", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Власти США внесли в санкционные списки лиц, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и "Агентством интернет-исследований", три компании и два физических лица, говорится в пресс-релизе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Под санкции попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Ltd и Linburg Industries Ltd, а также Кузьмин Денис Игоревич и Нестеров Игорь Владимирович - оба из-за связей с "Агентством интернет-исследований". Также в санкционные списки было включено судно St Vitamin, имеющее отношение к Beratex Group Limited. Кроме этого, в списках оказались три воздушных судна - M-SAAN (связано с Autolex Transport Ltd), RA-02791 (связан с Beratex Group Limited) и VP-CSP (связан с Linburg Industries Ltd).