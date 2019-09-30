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30 сентября 2019 года 17:55
Акции российских компаний на этой неделе могут двигаться разнонаправленно - Альфа-банк
Акции российских компаний на этой неделе могут двигаться разнонаправленно, сообщается в обзоре Альфа-банка. Акции нефтедобывающих компаний (ROSN и LKOD), по мнению аналитиков инвестбанка, по-прежнему будут испытывать давление от распродаж в секторе на фоне снижения цены на нефть после недавних максимумов на фоне атак дронов в Саудовской Аравии. Поддержку газодобывающим компаниям (OGZD и NVTK) окажут слухи об SPO OGZD и СП NVTK / Mitsui/JBIC по строительству морских перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманске. Акции SIBN, как ожидается, продолжат идти вверх на ожиданиях более высоких дивидендов со стороны менеджмента. В секторе металлов и горной добычи хорошую динамику показывают ALRS MNOD. Акции ALRS поддерживают ожидания сильных операционных результатов за сентябрь, которые будут опубликованы 10 октября. Динамику MNOD определяет рост цен на палладий к отметке $1 700/унцию, а также высокие цены на никель (выше $17 000/тонну). Более высокий в сравнении с ожиданиями китайский PMI также оказывает поддержку производителям цветных металлов. "Циркулируют слухи о предстоящем объявлении дивидендов RUAL, что является позитивным ориентиром для ENPL, так как, по ожиданиям рынка, дивидендная доходность RUAL составит 4,5-5%, - указывают эксперты Альфа-банка. - Мы видим ограниченный потенциал роста по акциям RUAL при цене на алюминий на LME на уровне примерно $1 750/т. Акции сталелитейных компаний, как ожидается, сохранятся под давлением, но мы видим ограниченный потенциал снижения с текущих уровней, так как железная руда торгуется близко к отметке $90/т на условиях CFR (62% Fe)". Эксперты инвестбанка ожидают фиксацию прибыли по акциям золотодобывающих компаний (POLY и PLZL), так как цены на золото опустились ниже $1 500/унцию и очевиден риск навеса акций для обеих компаний. "Мы по-прежнему позитивно относимся к акциям SBER и VTB, так как инвесторы делают коротки инвестиции в расчете на крепкий рубль; мы ожидаем, что оба банка представят сильные финансовые результаты за 3К19 в октябре", - отмечают в Альфа-банке. По мнению аналитиков, слабая динамика мировых технологических компаний остается негативным драйвером для YNDX на этой неделе.
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.01 октября 2019 года 10:43
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