Рубль будет склонен к ослаблению из-за потери поддержки налогового периода и дешевеющей нефти - "Открытие Брокер"

Российская валюта слабела, хотя начинала понедельник с попыток усиления. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3925 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,04%, недельная - до 7,11%, а месячная - до 7,15%. Рубль испытывал внешнее давление. Индекс доллара повышался на 15% - до 9,25 п. Кроме того, нефть стремится к уровню $60 за баррель, что также не способствует крепости рубля, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.