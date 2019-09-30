Рубль немного ускорил снижение к доллару и евро на дешевеющей нефти и падении мировых рынков

Москва. 30 сентября. Доллар и евро несколько усилили темпы роста на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях уменьшения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 64,92 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (немногим позднее, в 15:16 МСК доллар поднимался выше отметки 65 руб./$1 впервые с 12 сентября). Евро стоил 70,81 руб./EUR1, подорожав на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,78 копейки - до 67,57 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 октября на 22,51 копейки, до 64,6407 руб./$1, и увеличил курс евро на 40,08 копейки, до 70,7169 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам и дешевеющей нефти. Определенную поддержку рублю оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность в последний день налоговых выплат сентября. В понедельник компании-экспортеры перечисляют в бюджет налог на прибыль объемом чуть более 200 млрд рублей.

Негативное влияние на инвесторов оказывает отсутствие ясности в торговых отношениях США и Китая. Биржи КНР будут закрыты из-за праздников, начиная со вторника и до 8 октября. После этого в Вашингтоне пройдет очередной, тринадцатый раунд торговых переговоров на высоком уровне.

На минувшей неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР. В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла это сообщение. В электронном письме агентству официальный представитель американского Минфина Моника Кроули сообщила, что власти на текущий момент "не рассматривают блокировку листинга акций китайских компаний на фондовом рынке США". На прошлой неделе также сообщалось, что Штаты, вероятно, не будут продлевать временные послабления для американских компаний на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co.

Слабые изменения курса евро объясняются снижением европейской валюты на глобальном рынке на фоне заявлений главы ЕЦБ Марио Драги, что у ЕЦБ еще есть арсенал, который регулятор может использовать. В связи с этими заявлениями пара "евро-доллар" торгуется на отметке $1,0885 впервые с мая 2017 года.

По словам Драги, в отсутствие поддержки со стороны бюджетной политики масштабные меры стимулирования, возможно, необходимо будет сохранить на длительный период времени. "Все инструменты, от процентных ставок до скупки активов, до прогноза о ставках, готовы к калибровке", - отметил он.

"Ухудшение аппетита к рисковым активам на фоне возможной эскалации торговых войн, многочисленных факторов геополитической неопределенности (Brexit, импичмент Трампа), а также по факту публикации корпоративной отчетности за третий квартал в США, которая может разочаровать инвесторов, выступают ключевыми факторами риска для рубля в октябре. Налоговый период завершается сегодня уплатой налога на прибыль, после чего рубль лишится данного внутреннего фактора поддержки. В целом риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления на горизонте предстоящего месяца", - считает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"На предстоящей неделе мы не видим весомых факторов для укрепления рубля. Традиционно первая неделя месяца будет наполнена важной статистикой, в частности, не самые впечатляющие данные из США могут ослабить позиции доллара. Однако слабость нефтяного рынка в совокупности с низкой активностью инвесторов из-за выходных в Китае едва ли позволит рублю надолго вырваться из диапазона 64,5-65,2 в течение недели", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Ближайшие перспективы рубля будут во много определяться мировыми трендами и, в первую очередь, динамикой офшорного курса юаня и основных ЕМ валют как индикаторов поведения глобальных инвесторов. Также сегодня может сказаться и фактор окончания месяца/квартала, добавив порцию волатильности. Если говорить о фундаментальных факторах, то рубль по-прежнему имеет все шансы остаться в списке наиболее привлекательных ЕМ валют в условиях растущих глобальных рисков из-за сильных фундаментальных показателей, высоких ставок и сохранения перспектив снижения ставки ЦБ", - главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник умеренно дешевеют после падения по итогам прошлой недели, которое стало максимальным с июля.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 1,03% - до $60,41 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились к этому времени на 1,04% - до $55,33 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 3,7%, WTI - на 3,8%. Между тем, с начала текущего месяца подъем котировок составляет соответственно 2,5% и 1,7%.

Власти Саудовской Аравии в ответ на мирные инициативы йеменских повстанцев-хуситов дали добро на установление режима прекращения огня в некоторых районах Йемена, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом, по их данным, в случае успеха этих начинаний Саудовская Аравия будет ориентироваться на распространение режима прекращения огня и на другие части Йемена.

Эти новости указывают на вероятность ослабления политической напряженности на Ближнем Востоке, что снижает риски для нефтяного рынка из-за возможных перебоев с поставками сырья из этого региона, отмечают эксперты.

В то же время нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о сокращении числа действующих в США нефтегазодобывающих установок за прошедшую неделю до минимального уровня с апреля 2017 года - 860 единиц. В том числе количество нефтяных буровых сократилось шестую неделю подряд - на 6, до 713 установок.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,04% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 7,11% годовых, ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 7,15% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне пятницы - 7,21% и 7,28% годовых соответственно.