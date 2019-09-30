Новый субординированный евробонд Совкомбанка выглядит привлекательно при доходности к опциону более 7,5% - Уралсиб

Размещение Совкомбанком субординированного евробонда с начальным ориентиром в 8% привлекательно с доходностью более 7,5%, говорится в обзоре Уралсиба.

Совкомбанк (ВВ/Ba3/ВВ+) в понедельник предлагает инвесторам дебютные субординированные евробонды. Срок обращения составляет десять с половиной лет, через пять с половиной лет предусмотрен "колл-опцион". После даты опциона размер купона будет изменен и составит доходность UST5 на тот момент плюс спред к UST при размещении.

Условия стандартные для инструментов капитала 2-го уровня по Базелю, в частности, триггерами для остановки платежей и списания является снижение показателя Н1.1 ниже 2% или меры ЦБ по предотвращению банкротства.

"Начальный ориентир установлен на уровне 8%, мы считаем вполне возможным его снижение. На наш взгляд, новый выпуск выглядит привлекательно при доходности к опциону более 7,5%, что будет предполагать спред к UST более 600 б.п." - отмечает аналитик Уралсиба Евгений Сергеев.