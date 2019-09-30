Золото: стабильность цен говорит о сбалансированности рисков - "БКС Глобал Маркетс"

Стабильность цен на золото говорит о сбалансированности рисков, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Снижение рисков новой эскалации на Ближнем Востоке и некоторая стабилизация ситуации в других "горячих точках" планеты ожидаемо привели к ослаблению спроса на золото: его цена возвратилась к отметке $1500.

В пятницу вслед за резким усилением доллара на новом витке американо-китайских противоречий цены на золото, как и на другие сырьевые товары, снизились: на закрытие торгов 27 сентября золото стоило $1497, как и две недели назад (неделей ранее, 20 сентября, золото торговалось на уровне $1517).

Стабильность цен на золото говорит о сбалансированности рисков, отмечают в "БКС Глобал Маркетс".