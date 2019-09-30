Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательно - Sberbank Asset Management

Рублевый долговой рынок по-прежнему выглядит привлекательно благодаря высоким реальным ставкам и продолжающемуся замедлению инфляции (по недельным данным Росстата, снизилась уже до таргета ЦБ РФ), а также, вероятно, еще одному снижению ключевой ставки ЦБ в этом году, отмечается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина.

На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов будет публикация статистики по крупнейшим экономикам, что, по мнению эксперта, может повлиять на дальнейшие решения по ставкам мировых центробанков, а также выступление главы ФРС США в пятницу.

На прошедшей неделе на глобальных рынках происходила консолидация: решение ФРС США по ставке уже было отыграно, по теме торгового конфликта США и Китая не поступало новостей, существенно влияющих на настроения, тема возможного импичмента Д. Трампа в целом быстро исчерпала свое влияние на рынки. "Таким образом, в условиях некоторой безыдейности наблюдалась умеренная коррекция в акциях и небольшое снижение ставок по казначейским облигациям США. Спреды по гособлигациям основных EM умеренно расширились", - отмечает Рена Малин. Индексы CEMBI и CEMBI Russia выросли на 0,1%.

На рублевом рынке также преобладало боковое движение. Кривая ОФЗ осталась без изменений. Индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,1%, индекс корпоративных облигаций МосБиржи вырос на 0,2%. Активность на первичном рынке корпоративных облигаций немного снизилась. При этом большой спрос наблюдался на аукционе Минфина по размещению ОФЗ с купоном, равным ставке денежного рынка Ruonia.