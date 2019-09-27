Рынок акций РФ на неделе скорректировался вниз вслед за нефтью

Рынок акций РФ на прошедшей неделе скорректировался вниз вслед за мировыми фондовыми площадками и упавшей нефтью, которая растеряла почти весь прирост середины месяца после известий, что Саудовская Аравия восстанавливает нефтяную инфраструктуру после атаки дронов быстрее ожиданий. Откат сдерживался сохраняющимся притоком на рынок западного капитала, в то время как на внешних площадках инвесторы старались сократить вложения в рисковые активы.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 19 по 25 сентября составил $20 млн против $30 млн притока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали приток капитала на уровне $30 млн против $20 млн притока неделей ранее (вторая лучшая неделя в 2019 году).

В период с 23 по 27 сентября индекс МосБиржи снизился на 1,4% и составил 2757,98 пункта, индекс РТС потерял 2,2% и достиг 1347,72 пункта на фоне роста доллара до 64,47 руб./$1 (+0,46 рубля) и падения декабрьской нефти Brent на 5,7% или $3,7.

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного снижения вслед за мировыми площадками и на фоне стагнации нефти, откат индексов сдерживался подросшими бумагами "Норникеля" (+1,1%) на фоне роста цен на металлы; индекс МосБиржи просел к 2785 пунктам.

Негативом для внешних рынков стали новости, что в ходе визита в США китайские представители отменили посещение фермерские хозяйства в штате Монтана. Нефть Brent стабилизировалась в районе $64,4 за баррель после роста на фоне усиления напряженности в отношениях США и Ирана после атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. В ответ на обвинения США Иран заявил о непричастности к ударам по саудовским объектам нефтяной инфраструктуры и предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану.

Во вторник рынок акций не смог найти убедительных поводов для роста, несмотря на попытки внешних фондовых площадок подрасти на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и Китая, а упавшая вечером нефть нивелировала почти все остатки сентябрьского прироста индекса МосБиржи - индикатор откатился в район 2750 пунктов (индекс РТС опустился ниже 1360 пунктов).

Пекин назвали "конструктивными" очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между Китаем и США на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября. Нефть Brent откатилась в район $62,4 за баррель на новостях, что Саудовская Аравия продолжает спешно восстанавливать производство сырья.

Подросли акции АФК "Система" (+1,1%) на фоне известий о первых результатах стартовавшего неделей ранее buyback (было выкуплено 9,138 млн акций или 0,0947% капитала на сумму 119,9 млн рублей; объем программы составляет до 3 млрд рублей, срок - до 29 февраля 2020 года).

В среду рынок акций завершил торги смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне наметившейся коррекции в США после отката, вызванного новой критикой президента США Дональда Трампа в адрес Китая; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля смог отыграть дневные потери и выйти в "плюс" (индекс превысил 2760 пунктов), хотя нефть оставалась под давлением на фоне быстрого восстановления добычи в Саудовской Аравии (Brent упала ниже $62 за баррель).

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН во вторник, Трамп подверг критике торговые практики Китая, обвинив его в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, отметив при этом, что Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения из-за политики КНР. Также негативом стали новости о том, что демократы в Конгрессе США начали процедуру объявления импичмента Трампу, которому вменяется попытка использовать свою должность для достижения политических целей во время предвыборной гонки.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вверх вслед за мировыми площадками после заявлений президента США Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может быть заключена раньше ожиданий; индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома" (+1,6%). Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Татнефти" (-4,8% и -5,2% "префы", дивиденды за полугодие составят 40,11 рубля на каждый вид акций).

В Китае сохранялись распродажи акций перед длительными праздниками по случаю Дня образования КНР (выходные 1-7 октября). Япония и США подписали соглашение, являющееся первым этапом торговой сделки между двумя странами, которое регулирует торговлю сельскохозяйственной и промышленной продукцией, а также цифровыми услугами.

Нефть Brent опустилась в район $61,6 за баррель из-за роста запасов сырья в США и сигналов быстрого восстановления нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравией. По сообщениям СМИ, Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю.

В пятницу рынок акций делал попытку консолидации на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок, однако продолжающая дешеветь нефть (Brent просела к $61 за баррель) оказала к вечеру давление на российские индексы (индекс МосБиржи ушел ниже 2760 пунктов, РТС - ниже 1350 пунктов).

Официальный представитель Минторга КНР Гао Фэн сообщил о заключении китайскими компаниями крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины. Однако азиатский рынок негативно отреагировал на сообщение Bloomberg со ссылкой на источники о том, что власти США не планируют продлевать разрешения американским компаниям на ведения бизнеса с китайской Huawei Technologies.

Откат нефти сдерживался перспективой эскалации напряженности на Ближнем Востоке: Пентагон сообщил о планах перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-8%), "МРСК Сибири" (-6%), "Татнефти" (-6%); лучше рынка оказались акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+11%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+6%), "Аптечной сети 36,6" (+5%).

Динамику рынка акций на следующей неделе по-прежнему будет определять расстановка сил на внешних площадках в свете торговых переговоров США и Китая, а также геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2730-2800 пунктов, для индекса РТС - 1330-1390 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".