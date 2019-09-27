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27 сентября 2019 года 19:25

Рынок акций РФ завершил неделю снижением из-за упавшей нефти, лидировали в пятницу Polymetal и "Полюс"

Москва. 27 сентября. Рынок акций РФ в пятницу снизился и завершил неделю в минусе вслед за упавшей нефтью в связи с восстановлением добычи в Саудовской Аравии раньше ожиданий; лидировали в откате акции "Полюса" и Polymetal из-за снижения золота (-0,9%, до $1500 за унцию).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2757,98 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1347,72 пункта (-0,9%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3%.

Доллар подорожал до 64,47 рубля (+0,26 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,4-2,2%, доллар вырос на 0,46 рубля.

Подешевели в пятницу акции Polymetal (-3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%, до 1339,6 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%).

Подросли "префы" "Татнефти" (+1,1%), бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%).

В Азии в пятницу преобладало умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, но китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,2%), но подросла Европа (CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,3-1%).

Азиатский рынок акций негативно отреагировал в пятницу на сообщение Bloomberg со ссылкой на источники о том, что власти США не планируют продлевать разрешения американским компаниям на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies.

Накануне официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил о заключении китайскими компаниями крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины. Такие заявления повышают оптимизм инвесторов в преддверии очередного раунда торговых переговоров, которые пройдут в Вашингтоне в начале октября.

В США вышли неплохие статданные по потребительскому доверию (индекс доверия Мичиганского университета в сентябре вырос до 93,2 пункта, тогда как аналитики не ожидали пересмотра с предварительного уровня 92 пункта), что ослабляет ожидания по дальнейшему смягчению монетарной политики Федрезерва США.

Нефть в пятницу подешевела на сигналах о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось, после атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры страны; за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самое существенное падение с июля, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,05 за баррель (-1,1% и +0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $56,05 за баррель (-0,6% и -0,1% в четверг).

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления объектов примерно на неделю. Страна уже добывает более 8 млн б/с, сообщают источники.

Между тем дальнейшее падение цен на нефть может ограничить перспектива эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Американское военное командование намерено перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха, сообщили в четверг в Пентагоне.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, давление на нефтяные цены оказывает почти полное восстановление саудовской добычи после атак на нефтяную инфраструктуру страны. Кроме того, британский танкер, на протяжении двух месяцев удерживавшийся в иранском порту Бендер-Аббас, вышел в международные воды, а президент Ирана сообщил, что готов к возобновлению переговоров по ядерной проблеме, но после снятия всех антииранских санкций.

По оценке аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ весьма вяло отреагировал на неуверенность азиатских индексов, однако и роста также не получилось на фоне слабой нефти. Коррекция пришла в акции Polymetal и "Полюс" вслед за снижением цен на драгоценные металлы, также снизились перегретые акции "НОВАТЭКа". Польша в очередной раз выразила печаль по поводу разрастания бизнеса "Газпрома", что на рынке восприняли в качестве рисков сдерживания роста экспорта отечественной газовой монополии.

Демократы в Конгрессе США убеждены, что никакого расследования не требуется, а факт привлечения другой страны в предвыборный процесс в США уже достаточное основание для импичмента. Впрочем, перспективы удачи демократов оценивают весьма слабо, так как Сенат остается под контролем республиканцев. Более позитивный сигнал для рынков прошел по телеканалу CNBC: источники утверждают, что переговоры США-КНР на уровне министров возобновятся 10 октября в Вашингтоне.

Нефть пыталась выйти в "плюс", но большинство факторов все же указывает ей путь вниз. Британский танкер, задержанный Ираном десять недель назад, был освобожден. Саудовская Аравия восстановила свою добычу до уровней перед атакой на свои объекты нефтяной инфраструктуры. Китай сообщил о том, что прибыль промышленных предприятий снизилась в августе на 2% после того, как в июле был зафиксирован рост на 2,6%, а в июне - на 3,1%. Кроме того, аналитики рынка нефти указывают, что в октябре запасы нефти в США вырастут на фоне проводимых профилактических работ на НПЗ.

Объем заказов на товары длительного пользования в США вырос за август на 0,2%, что существенно лучше прогноза (ожидалось снижение на 1,1%). Следующая неделя для рынка акций РФ также может оказаться сложной, поскольку статистика за сентябрь по Китаю и еврозоне может оказаться весьма слабой, считает Кочетков.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, глобальные инвесторы до сих пор не имеют достаточно драйверов как для покупок, так и для продаж, поэтому динамика мировых фондовых рынков по-прежнему невыразительная, а волатильность - высокая. С одной стороны, выступает слабая статистика: низкая уверенность как бизнеса, так и потребителей в Еврозоне, дальнейшее замедление инфляции во Франции, снижение прибыли в промышленности в Китае в сентябре, а также высокая вероятность того, что китайские PMI за сентябрь разочаруют. С другой стороны - ожидающийся новый этап торговых переговоров США с Китаем, который состоится уже через 2 недели, ободряющие заявления Трампа о том, что сделка может состояться быстрее, чем "все думают", а также намерение Китая продолжать закупки сельхозпродукции из США.

Поэтому важным поворотным моментом для формирования более долгосрочных ожиданий инвесторов может стать новый сезон отчетностей, поскольку он отразит степень влияния торговых войн на бизнес и компании, акции которых покупают участники торгов. Российский рынок акций, относящийся к категории emerging markets, сильно зависит от настроений иностранных инвесторов, поэтому отчеты американских компаний лучше или хуже ожиданий будут отражаться соответствующим образом и на его динамике. Нефть не оказывает поддержки отечественному рынку, поскольку драйверы, двигавшие ее вверх неделю назад, потеряли свою актуальность: Саудовская Аравия подтвердила, что опережает график восстановления добычи и уже через месяц вернется к уровням до военной атаки, отмечает Кирсанова.

Как считают аналитики Sberbank CIB, инвесторам не понравились сообщения СМИ о том, что власти США едва ли продлят льготный режим, позволяющий американским корпорациям осуществлять поставки для китайской компании Huawei. Эта информация не способствует оптимистичным оценкам перспектив торгового урегулирования, хотя она и не стала сюрпризом для участников рынка.

Вышедшие в пятницу данные по прибыли промкомпаний в Китае оказались хуже ожиданий: в августе годовой рост этого показателя составил 2,0%, а в июле - 2,6%. Однако новости о торговой войне США и КНР снова добавили рынкам позитива: по сообщению Bloomberg, Китай собирается предложить США еще больше увеличить импорт их сельскохозяйственной продукции.

Судя по сообщениям СМИ, ВТО может одобрить планы США ввести пошлины на импорт из ЕС в объеме $7-8 млрд. Этот шаг со стороны США не является неожиданным, но все же добавляет нестабильности в общий контекст на фоне других торговых конфликтов с их участием. Ранее на этой неделе сообщалось, что ЕС готовит ответные меры в отношении американского импорта, масштаб которых также выражается миллиардами долларов, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в пятницу выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-8,9%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-4%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-3,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,6%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+39,9%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (+38,8%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+28,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+13,9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+12,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+6,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,497 млрд рублей (из них 4,136 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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