Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно снизились на фоне охлаждения аппетита к риску

Москва. 27 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились на фоне охлаждения у глобальных инвесторов аппетита к риску. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Начало недели в целом было позитивным для мировых долговых рынков - котировки евробондов большинства emerging markets росли вслед за US Treasuries на фоне повышенного спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы в условиях сохраняющихся опасений относительно перспектив торгового соглашения между США и Китаем. Таким образом, ценовой рост базовых активов стимулировал повышение котировок и отечественных евробондов, так как никаких негативных факторов, касающихся индивидуально России, не было.

Вместе с тем уже во вторник инициатива в секторе российских еврооблигаций плавно перешла к продавцам. Часть инвесторов решила зафиксировать прибыль в российских бумагах в условиях, когда суверенные спреды достигли очередных многолетних минимумов. Это в итоге привело к ценовой коррекции еврооблигаций России. В результате доходность десятилетних бумаг с погашением в 2029 году выросла на 2 базисных пункта, процентные ставки более "длинных" еврооблигаций прибавили от 2 до 4 базисных пунктов.

В середине недели активность продавцов в секторе валютных долговых бумаг emerging markets, в том числе и России, усилилась под давлением негативной динамики US Treasuries, которые в свою очередь перешли к снижению на сообщениях о начале формальной процедуры импичмента президенту США. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - выявить наличие оснований для объявления импичмента президенту страны. Расследование будут вести сразу шесть комитетов Палаты представителей, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента. После этого этот вопрос будет вынесен на голосование в нижней палате Конгресса.

Также негативным фактором для мировых рынков капитала стали заявления президента США Дональда Трампа в ходе выступления на Генассамблее ООН, где он подверг критике торговые практики Китая. В частности, Трамп обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, что снижает шансы на скорое подписание торгового соглашения между США и Китаем.

В четверг двухдневное снижение котировок российских еврооблигаций приостановилось благодаря позитивной ценовой динамике US Treasuries. Глобальные инвесторы активизировали покупку "защитных" активов, каковыми традиционно выступают американские казначейские обязательства, в условиях нарастающих рисков возможного импичмента.

Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство, утверждается в документе информатора, распространенном комитетом по разведке Палаты представителей. По словам информатора, Трамп при помощи своего адвоката Рудольфа Джулиани и, возможно, при участии генпрокурора США Уильяма Барра пытался оказать давление, чтобы инициировать расследование в отношении одного из своих политических конкурентов - Джо Байдена. Также информатор в своем заявлении сообщает, что, по словам тех сотрудников Белого дома, которые присутствовали при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, Трамп оказывал давление на него, чтобы инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Кроме того, он сообщил, что сотрудники Белого дома ему рассказали, что адвокаты Белого дома распорядились удалить электронную стенограмму из компьютерной системы, где хранится обычно такого типа информация. После этого стенограмма была, по его словам, загружена в отдельную систему, где хранится засекреченная информация.

В последний день недели инициативу на рынке вновь перехватили продавцы, хотя в целом снижение котировок отечественных евробондов было относительно скромным. Тем не менее, неделю рынок закрывал на минорной ноте.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 1,34% и составила 114,12% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 9 базисных пунктов и 27 сентября составил 124 базисных пункта). Значительный ценовой рост данных бумаг связан с тем, что в котировках стала учитываться очередная полугодовая амортизационная выплата. Котировки, очищенные от этой выплаты, снизились по итогам недели, что и отразилось в росте доходности и расширении спреда.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,7% (их доходность выросла на 5 пунктов - до 4,06% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,49% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 10 пунктов - до 218 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,5% (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 4,075% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю на 0,41%, подешевев до 106,7% от номинала (его доходность выросла на 6 пунктов и составила 3,26% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,3%, до 109,5% от номинала (их доходность выросла на 4,5 базисных пункта и составила 3,155% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,15% (их спред к US Treasuries расширился на 12 пунктов и составил 80 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут продолжить умеренное снижение на фоне прогнозируемой нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, нестабильность на мировых рынках будет следствием сохраняющейся неопределенности в торговых спорах между США и Китаем, что ведет к росту опасений инвесторов относительно резкого замедления темпов экономического роста. Вместе с тем заметное снижение цен российских еврооблигаций маловероятно в силу сохраняющихся у глобальных инвесторов ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.