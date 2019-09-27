На следующей неделе цены на нефть могут снизиться до 58-60 долл./барр. - Промсвязьбанк

На следующей неделе цены на нефть могут снизиться до 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Мы по-прежнему смотрим на перспективы нефти осторожно, продолжая учитывать и фактор торговой войны США с КНР, и слабый спрос на нефть на фоне замедления темпов мировой экономики", - отмечает аналитик банка Екатерина Крылова.

Нефть Brent на текущей неделе тщетно пыталась выйти вверх из диапазона 60-65 долл./барр. Локальному отскоку способствовала геополитика, но ускоренное, вопреки всеобщим ожиданиям, восстановление перерабатывающих мощностей в Саудовской Аравии после атаки дронов смешало карты.