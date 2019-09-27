Считаем акции Тинькофф привлекательной долгосрочной инвестицией - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка считают акции Тинькофф привлекательной долгосрочной инвестицией, сообщается в обзоре инвестбанка

"Несмотря на опасения, связанные с перегревом потребительского кредитования, мы считаем, что Тинькофф может наращивать свой кредитный портфель в режиме "снятия сливок", - указывает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

В то же время недавнее SPO смягчило регуляторное давление на капитал. Эксперт полагает, что кредиты под залог недвижимости являются значимым источником потенциала роста кредитного портфеля - потенциально они могут увеличить кредитный портфель банка на 65-95% в среднесрочной перспективе. По крайней мере, до конца 2019 г. риск навеса акций не стоит на повестке дня банка, в то время как акции могут претендовать на включение в расчетную базу индекса MSCI (это будет зависеть от листинга на российской бирже).

"Мы по-прежнему считаем Тинькофф привлекательной долгосрочной инвестицией, учитывая упомянутые выше катализаторы роста в сочетании с низкими оценками стоимости. Наша РЦ на 12M повышена на 5% до $24,6/ГДР, что предполагает потенциал роста 39% и рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА. Текущие уровни котировок, на наш взгляд, предоставляют привлекательные возможности для покупки, так как акции торгуются ниже уровней цены недавнего SPO", - заключает эксперт Альфа-банка.