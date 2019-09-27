Актуальными для рубля остаются отметки вблизи 64 в паре с долларом - Уральский Банк Реконструкции и Развития

Российская валюта в начале этой недели немного укрепилась на фоне слабеющих рынков, но к концу недели вновь ослабла по отношению к доллару, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "В целом, несмотря на неоднозначный внешний фон и общемировую тряску, российская валюта выглядит вполне достойно. Актуальными для рубля остаются отметки вблизи 64 в паре с долларом". - отмечает эксперт.