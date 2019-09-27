Ожидаем негативного закрытия индекса МосБиржи с понижением до 1,0% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

В настоящее время индекс МосБиржи обновил внутридневной минимум, приблизившись к отметке 2760 п. Скорее всего, он уже не сумеет сегодня выбраться на позитивную территорию, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. Некоторое влияние на ход торгов в России, по мнению эксперта, еще может оказать публикация финального сентябрьского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 мск).

В целом же Виталий Манжос ожидает негативного закрытия индекса МосБиржи с понижением до 1,0% по итогам дня.

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС умеренно понизились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Участники локальных торгов не смогли и не захотели игнорировать достаточно сильное внутридневное падение стоимости фьючерсов на нефть. Недавняя паника, связанная с сокращением добычи нефти в Саудовской Аравии в результате диверсий полностью улеглась в течение двух недель", - комментирует ситуацию эксперт ИК "Алго Капитал".