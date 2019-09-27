На будущей неделе курс рубля сохранит относительную стабильность - БКС

Курс рубля к доллару на будущей неделе будет формироваться в диапазоне 63,9-64,7, говорится в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. В конце текущей недели курс рубля к доллару формируется вблизи уровней 64,3-64,4. Такая динамика представляется эксперту достаточно уверенной, если брать во внимание то, что российская валюта потеряла поддержку как со стороны завершившегося налогового периода, так и со стороны ценовой конъюнктуры в нефти.

"На наш взгляд, на предстоящей неделе рубль продолжит демонстрировать относительную стойкость, - прогнозирует Сергей Дейнека. - Сильный макроэкономический базис РФ и повышенный спрос на рублевый долг фундаментально подкрепляют российскую валюту, однако мы не исключаем, что в условиях неуверенной ценовой динамики нефти и возможной новой волны распродаж на emerging markets в случае негативных сигналов со стороны торговых переговоров США и Китая рубль может немного отступить. По нашим оценкам, курс рубля к доллару на будущей неделе будет формироваться в диапазоне 63,9-64,7".

На будущей неделе тема торговых переговоров Вашингтона и Пекина, по мнению аналитика "БКС Премьер", продолжит оставаться чувствительной для динамики рисковых активов. С одной стороны, неудачи последних переговорных раундов приучили рынки не питать иллюзий и не ждать прорывов каждый раз, когда появляется информация о контактах двух сторон. С другой стороны, на фоне низкой базы ожиданий даже небольшие подвижки могут запускать волны risk on, что обычно транслируется в усиление рубля.