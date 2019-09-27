Акции Сбербанка и ВТБ будут опережать рынок в случае дальнейшего улучшения макро- и геополитической ситуации - Альфа-банк

Акции российских госбанков будут опережать рынок в случае дальнейшего улучшения макро- и геополитической ситуации, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Между тем, мы считаем, что краткосрочную поддержку акциям должны оказать динамика процентных ставов в рублях и качество кредитов", - отмечает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

В будущем году замедление роста розничного кредитования должно быть нейтрализовано ускорением роста корпоративного кредитования в связи с необходимостью финансировать нацпроекты, и Сбербанк, и ВТБ, по мнению эксперта, станут главными бенефициарами этого процесса. "Хотя мы ожидаем, что прибыльность банковского бизнеса в долгосрочной перспективе будет ниже текущих уровней, мы считаем, что инвесторы еще не учли в котировках дивидендные доходности (8,3-9,4%) и краткосрочные драйверы роста, о которых мы говорили выше", - подчеркивает Евгений Кипнис.

Таким образом, эксперт Альфа-банка рекомендует использовать любые распродажи на российском рынке для увеличения своих позиций в акциях обоих банков. "Мы не исключаем, что динамика акций ВТБ будет опережать Сбербанк, так как инвестиционная история ВТБ становится более дружественной в отношении миноритариев. При потенциале роста 23-48%, по нашей оценке, мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА по акциям обоих банков", - заключает старший аналитик Альфа-банка.