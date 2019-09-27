Движение пары евро/доллар на 1,05 по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием - Альфа-банк

Движение пары евро/доллар на 1,05 по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. При этом эскалация торговых войн создает ограничения для потоков мировых капиталов и делает рынки более самодостаточными, говорится в обзоре Альфа-банка.

Статистика по Европе говорит о сильной деградации ситуации. Квартальный рост ВВП еврозоны замедлился до 0,2% в 2кв19 против 0,4% в 1кв19. Если во Франции во 2кв19 ВВП вырос на 0,3%, то в Германии он сократился на 0,1%. Более того, в Италии, третьей по величине экономики Европы, ВВП сокращается два квартала подряд.

Слабая инфляция дала основание ЕЦБ объявить о возобновлении политики монетарного смягчения 12 сентября – с ноября ЕЦБ приступит к выкупу облигаций на 20 млрд евро в месяц - и также снизить депозитную ставку до нового минимума в 0,5%. Эти меры были объявлены на последнем заседании под председательством М. Драги – Кристин Лагард, которая станет его преемницей с 1 ноября, будет первое время действовать по заданной им траектории. С 2018 года движение балансов ФРС и ЕЦБ значительно разошлось и сейчас продолжающийся рост баланса ЕЦБ говорит в пользу сохраняющейся слабости евро.

"Движение пары евро/доллар на 1,05 по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. При этом эскалация торговых войн создает ограничения для потоков мировых капиталов и делает рынки более самодостаточными – в частности, доля иностранных держателей облигаций США за последние 5 лет сократилась с 50% рынка до 40%, уступив первенство внутренним инвесторам, что говорит о структурной слабости американской валюты в перспективе", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.