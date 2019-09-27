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27 сентября 2019 года 13:40
До конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности - Райффайзенбанк
До конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности. Однако ее накопленный запас (12,1 млрд долл.) некоторое время позволит компенсировать этот отток, а по мере своего исчерпания ближе к концу года будет способствовать ослаблению рубля и росту стоимости валютной ликвидности на локальном рынке, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По расчетам аналитиков, в октябре регулярные покупки Минфина увеличатся до 223 млрд руб. вместе с ростом дополнительных нефтегазовых доходов. С учетом отложенных покупок валюты (56 млрд руб./мес.), интервенции в октябре могут составить 279 млрд руб., или 4,3 млрд долл. (13,3 млрд руб./день). В сентябре интервенции оказались самыми низкими с начала года (187 млрд руб. за месяц): в августе на фоне очередного витка обострения торговых споров США и Китая заметно снизился аппетит инвесторов к риску, из-за чего нефть просела до 59,4 долл./барр. В сентябре она восстановилась до уровней, близких к средним с начала года (62,2 долл./барр.) Атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии практически не оказали эффекта на нефтяные котировки: заметный всплеск (до 68 долл./барр.) наблюдался лишь один день, потом цены быстро сползли к 62 долл./барр. Повреждения оказались не столь значительны, и Саудовской Аравии удалось восстановить более 90% добычи менее чем за две недели, а полное восстановление предполагается к концу сентября. Тем не менее, котировки все еще несколько выше уровней до атаки (Brent торговался около 60 долл./барр.), даже несмотря на новые обвинения в адрес Китая со стороны президента США (манипулирование курсом национальной валюты, кража интеллектуальной собственности). "Мы полагаем, что небольшая премия за неопределенность развития событий в регионе будет по-прежнему сохраняться. При стабильной ситуации и полном восстановлении добычи в Саудовской Аравии такая премия не должна превышать 5%. В дальнейшем основным драйвером цен на нефть должны быть США как с точки зрения политики и "торговых войн", так и увеличения предложения нефти. На наш взгляд, для стабилизации цен на уровнях, близких к текущим, ОПЕК+ придется продлевать сделку и в следующем году, если участники хотят сохранить относительно высокие цены, т.к., вероятно, США способны и дальше увеличивать производство, - отмечают аналитики банка. - По нашим оценкам, в сентябре-декабре этого года по текущему счету придет 11 млрд долл. (в предположении, что средний курс рубля будет ниже 65 руб./долл. при нефти около 60 долл./барр. Brent). Это заметно меньше объема валюты, который должен будет купить ЦБ РФ для Минфина в рамках бюджетного правила (4-5 млрд долл. в мес.). Как следствие, до конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности. Однако ее накопленный запас (12,1 млрд долл.) некоторое время позволит компенсировать этот отток, а по мере своего исчерпания ближе к концу года будет способствовать ослаблению рубля и росту стоимости валютной ликвидности на локальном рынке".
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27 сентября 2019 года 17:43
Риск коррекции в ценах на золото существенно увеличился, говорится в обзоре ИК "ФИНАМ". Укрепление доллара по отношению к корзине валют также не способствует оптимизму инвестирования в драгоценный металл. "Цена фьючерса на золото ушла ниже психологически-важного уровня 1500 долларов за унцию.... читать дальше
.27 сентября 2019 года 17:06
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.27 сентября 2019 года 16:42
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.27 сентября 2019 года 15:46
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Москва. 27 сентября. Доллар и евро слегка усилили укрепление на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне смешанных сигналов с мировых рынков и дешевеющей нефти. читать дальше
.27 сентября 2019 года 15:45
Курс рубля к доллару на будущей неделе будет формироваться в диапазоне 63,9-64,7, говорится в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. В конце текущей недели курс рубля к доллару формируется вблизи уровней 64,3-64,4. Такая динамика представляется эксперту достаточно... читать дальше
.27 сентября 2019 года 15:17
Отдаем предпочтение дивидендным историям, особенно акциям ЛУКОЙЛа, Газпром нефти, Норникеля и Мосбиржи - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank CIB рекомендуют уделять основное внимание инструментам, привлекательность которых обусловлена дивидендами. Самые интересные среди них, это, по их мнению, акции ЛУКойла, Газпром нефти, Норникеля и МосБиржи, сообщается в обзоре инвестбанка. Среди прочих компаний эксперты... читать дальше
.27 сентября 2019 года 14:42
Фактором поддержки рубля в паре с долларом США на неделе стал налоговый период, а также относительная устойчивость цен на нефть, отмечается в обзоре PremEx. Однако, по-прежнему в фокусе рынка торговые переговоры между США и Китаем, которые запланированы на 10 октября. "Возможно,... читать дальше
.27 сентября 2019 года 14:15
Акции Сбербанка и ВТБ будут опережать рынок в случае дальнейшего улучшения макро- и геополитической ситуации - Альфа-банк
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.27 сентября 2019 года 13:55
Движение пары евро/доллар на 1,05 по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. При этом эскалация торговых войн создает ограничения для потоков мировых капиталов и делает рынки более самодостаточными, говорится в обзоре Альфа-банка. Статистика по Европе говорит о сильной деградации... читать дальше
.27 сентября 2019 года 13:00
Реформатирование и сокращение сети "Карусель" является ответом на слабые перспективы сегмента гипермаркетов и неудовлетворительную динамику развития сети. X5 Retail Group остается фундаментально самым сильным среди российских продовольственных ритейлеров, подтверждается рекомендация "покупать"... читать дальше
.27 сентября 2019 года 12:36
а фоне вероятного дальнейшего смягчения монетарной политики от ЕЦБ риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Европейская валюта продолжает слабеть, пара EUR/USD вплотную приближается к отметке 1,09. Давление на евро усилилось после... читать дальше
.27 сентября 2019 года 12:16
Отмечаем заметную вероятность спада цен на железную руду, что должно сдерживать цены на сталь - Julius Baer
Отмечается заметная вероятность спада цен на железную руду, что должно сдерживать цены на сталь, сохраняется осторожный взгляд на сектор, говорится в комментарии Julius Baer. В это воскресенье Китай будет отмечать 70-ю годовщину образования страны, что станет началом праздничной Золотой недели.... читать дальше
.27 сентября 2019 года 11:50
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