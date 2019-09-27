Утренние прогнозы: возможно отрицательное открытие

По мнению аналитиков, рынок акций РФ в пятницу может начать торги на отрицательной территории.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,1-0,3%, в районе 2765-2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2780, 2790 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Если исключить фактор подешевевших фьючерсов на нефть, то состояние внешнего фона выглядит неопределенным".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "С технической точки зрения, есть возможность движения индекса МосБиржи в район 2790-2800 пунктов, однако сильных внешних и внутренних конъюнктурных факторов для восходящей динамики, по крайней мере в пятницу, пока не видно. Можно рассчитывать на нейтральное открытие торгов и ориентирование на диапазон 2750-2780 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российским индексам ничего не остаётся, кроме как старта на отрицательной территории в начале дня".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом не следует ждать, что отскок рынка акций в четверг перейдет в фазу роста. Пока внешний фон не дает для этого поводов: в пятницу с утра американские фьючерсы торгуются около нуля, но при этом отошла от максимумов четверга нефть. В таких условиях отметка 2800 пунктов будет очень серьезной преградой для роста индекса МосБиржи".