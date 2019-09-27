27 сентября 2019 года 09:50
Утренние прогнозы: возможно отрицательное открытие
По мнению аналитиков, рынок акций РФ в пятницу может начать торги на отрицательной территории.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,1-0,3%, в районе 2765-2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2780, 2790 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Если исключить фактор подешевевших фьючерсов на нефть, то состояние внешнего фона выглядит неопределенным".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "С технической точки зрения, есть возможность движения индекса МосБиржи в район 2790-2800 пунктов, однако сильных внешних и внутренних конъюнктурных факторов для восходящей динамики, по крайней мере в пятницу, пока не видно. Можно рассчитывать на нейтральное открытие торгов и ориентирование на диапазон 2750-2780 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российским индексам ничего не остаётся, кроме как старта на отрицательной территории в начале дня".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом не следует ждать, что отскок рынка акций в четверг перейдет в фазу роста. Пока внешний фон не дает для этого поводов: в пятницу с утра американские фьючерсы торгуются около нуля, но при этом отошла от максимумов четверга нефть. В таких условиях отметка 2800 пунктов будет очень серьезной преградой для роста индекса МосБиржи".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
27 сентября 2019 года 17:43
Риск коррекции в ценах на золото существенно увеличился, говорится в обзоре ИК "ФИНАМ". Укрепление доллара по отношению к корзине валют также не способствует оптимизму инвестирования в драгоценный металл. "Цена фьючерса на золото ушла ниже психологически-важного уровня 1500 долларов за унцию.... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 17:06
Аналитики Альфа-банка считают акции Тинькофф привлекательной долгосрочной инвестицией, сообщается в обзоре инвестбанка
"Несмотря на опасения, связанные с перегревом потребительского кредитования, мы считаем, что Тинькофф может наращивать свой кредитный портфель в режиме "снятия сливок", -... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 16:42
Российская валюта в начале этой недели немного укрепилась на фоне слабеющих рынков, но к концу недели вновь ослабла по отношению к доллару, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "В целом, несмотря на... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 16:16
В настоящее время индекс МосБиржи обновил внутридневной минимум, приблизившись к отметке 2760 п. Скорее всего, он уже не сумеет сегодня выбраться на позитивную территорию, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. Некоторое влияние на ход торгов в России,... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 15:46
Москва. 27 сентября. Доллар и евро слегка усилили укрепление на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне смешанных сигналов с мировых рынков и дешевеющей нефти. читать дальше
.
27 сентября 2019 года 15:45
Курс рубля к доллару на будущей неделе будет формироваться в диапазоне 63,9-64,7, говорится в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. В конце текущей недели курс рубля к доллару формируется вблизи уровней 64,3-64,4. Такая динамика представляется эксперту достаточно... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 15:17
Аналитики Sberbank CIB рекомендуют уделять основное внимание инструментам, привлекательность которых обусловлена дивидендами. Самые интересные среди них, это, по их мнению, акции ЛУКойла, Газпром нефти, Норникеля и МосБиржи, сообщается в обзоре инвестбанка.
Среди прочих компаний эксперты... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 14:42
Фактором поддержки рубля в паре с долларом США на неделе стал налоговый период, а также относительная устойчивость цен на нефть, отмечается в обзоре PremEx. Однако, по-прежнему в фокусе рынка торговые переговоры между США и Китаем, которые запланированы на 10 октября.
"Возможно,... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 14:15
Акции российских госбанков будут опережать рынок в случае дальнейшего улучшения макро- и геополитической ситуации, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Между тем, мы считаем, что краткосрочную поддержку акциям должны оказать динамика процентных ставов в рублях и качество кредитов", - отмечает... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 13:55
Движение пары евро/доллар на 1,05 по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. При этом эскалация торговых войн создает ограничения для потоков мировых капиталов и делает рынки более самодостаточными, говорится в обзоре Альфа-банка.
Статистика по Европе говорит о сильной деградации... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 13:40
До конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности. Однако ее накопленный запас (12,1 млрд долл.) некоторое время позволит компенсировать этот отток, а по мере своего исчерпания ближе к концу года будет способствовать ослаблению рубля и росту стоимости... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 13:00
Реформатирование и сокращение сети "Карусель" является ответом на слабые перспективы сегмента гипермаркетов и неудовлетворительную динамику развития сети. X5 Retail Group остается фундаментально самым сильным среди российских продовольственных ритейлеров, подтверждается рекомендация "покупать"... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 12:36
а фоне вероятного дальнейшего смягчения монетарной политики от ЕЦБ риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка".
Европейская валюта продолжает слабеть, пара EUR/USD вплотную приближается к отметке 1,09.
Давление на евро усилилось после... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 12:16
Отмечается заметная вероятность спада цен на железную руду, что должно сдерживать цены на сталь, сохраняется осторожный взгляд на сектор, говорится в комментарии Julius Baer.
В это воскресенье Китай будет отмечать 70-ю годовщину образования страны, что станет началом праздничной Золотой недели.... читать дальше
.
27 сентября 2019 года 11:50
(исправлено название в первом абзаце: не Промсвязьбанк, а "Нордеа Банк")
На горизонте ближайших недель риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка".
Глобальные площадки, получившие поддержку от данных событий в сентябре, достаточно сложно будет... читать дальше
.