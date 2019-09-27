Нефть дешевеет

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона опускается в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, инвесторы оценивали заявления официальных лиц о торговых отношениях США с Китаем и следили за американскими статданными.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

В свою очередь, официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил о заключении китайскими компаниями крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины. Такие заявления повышают оптимизм инвесторов в преддверии очередного раунда торговых переговоров, которые пройдут в Вашингтоне в начале октября.

При этом старший аналитик London Capital Group Айпек Оскардескайя отметила, что сам Трамп является главным риском для заключения торговой сделки между США и Китаем. "Одного твита хватит, чтобы вновь обрушить настроение рынка", - добавила она.

Также участники рынка оценивали американские статданные.

В четверг министерство торговли США ожидаемо сохранило оценку роста ВВП во втором квартале на уровне 2% в пересчете на годовые темпы. В первом квартале экономика страны увеличилась на 3,1%.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале увеличился на 1,9% против ранее объявленных 1,7%. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросло на 3 тыс., с пересмотренных 210 тыс. до 213 тыс. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения показателя на 4 тыс., с ранее указанных 208 тыс. до 212 тыс.

Кроме того, инвесторы внимательно следят за политической ситуацией в Штатах. Накануне комитет по разведке Палаты представителей Конгресса распространил документ от информатора, согласно которому Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство. Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера Байдена. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмена Трампа.

Котировки бумаг General Motors увеличились на 1,4% на новости, что профсоюз работников автомобилестроительной отрасли близок к достижению соглашения с руководством компании о повышении зарплат. Заключение соглашения позволит предотвратить дальнейшие забастовки.

Акции Facebook подешевели на 1,5% на слухах, что Минюст США ведет антимонопольное расследование в отношении компании, деятельность которой уже проверяет Федеральная торговая комиссия (FTC).

Капитализация производителя растительных заменителей мяса Beyond Meat подскочила почти на 12%. Ранее мировой гигант фаст-фуда McDonalds объявил о планах начать продажу бургеров с котлетами от Beyond Meat в ряде заведений в Канаде.

Стоимость бумаг оператора круизных лайнеров Carnival Corp. упала на 8,5%. Компания зафиксировала лучшие, чем ожидалось, показатели скорректированной прибыли и выручки в третьем финквартале, однако ухудшила прогноз на текущий фингод в целом.

Между тем сильная квартальная отчетность сети аптек Rite Aid привела к росту ее акций на 1,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 26 сентября понизился на 79,59 пункта (0,3%) и составил 26891,12 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 7,25 пункта (0,24%) - до 2977,62 пункта.

Nasdaq Composite потерял 46,72 пункта (0,58%) и составил 8030,66 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускается в ходе торгов в пятницу вслед за снижением американских индексов накануне.

В четверг индексы США понизились на 0,2-0,6% из-за политических новостей. Накануне комитет по разведке Палаты представителей Конгресса распространил документ от информатора, согласно которому президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмента Трампа. Вместе с тем эксперты отмечают, что успех процедуры маловероятен, поскольку для этого требуется большинство голосов представителей контролируемого республиканцами Сената.

"Импичмент Трампа превращается в затянувшуюся сагу и похож на надоедливую музыку в супермаркете", - сказал аналитик Oanda Джеффри Хейли.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 падает в ходе торгов на 1,3%, более широкий Topix снижается на 1,8%.

Китайский Shanghai Composite увеличился менее чем на 0,1%, Shenzhen Composite - на 0,9%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%.

Южнокорейский Kospi уменьшился на 1,2%, индийский BSE Sebnsex - на 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,45%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

Кроме того, азиатский рынок акций негативно отреагировал на сообщение Bloomberg со ссылкой на источники о том, что власти США не планируют продлевать разрешения американским компаниям на ведения бизнеса с китайской Huawei Technologies.

Акции японской генерирующей компании Kensai Electric Power упали на 4,4%, финансовой группы Sumitomo Mitsui - на 0,1%.

Котировки бумаг производителя экранов для мобильных устройств Japan Display рухнули на 10% на сообщении, что еще один потенциальный инвестор отказался вкладывать средства в компанию. Китайская Harvest Tech Investment приняла решение отказаться от инвестиций вслед за компаниями Cosgrove Global, Topnotch Corporate и TPK Holding. Ранее планировалось, что фирмы предоставят испытывающей проблемы Japan Display средства на сумму около $1,1 млрд.

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent снижается на 0,5%, оператора казино Sands China - увеличивается на 0,3%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix уменьшается на 2,8%, LG Electronics - на 1%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto увеличивается на 0,5%, BHP - на 0,7%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сигналов о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось, после атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры страны.

При этом за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самое существенное падение с июля, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 МСК составляет $62,19 за баррель, что на $0,55 (0,88%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $62,74 за баррель, поднявшись на $0,35 (0,56%).

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,31 (0,55%) - до $56,10 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,08 (0,14%), до $56,41 за баррель.

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления объектов примерно на неделю. Страна уже добывает более 8 млн б/с, сообщают источники.

Saudi Aramco восстановила мощности объектов - комплекса Абкайк и месторождения Хурайс - до уровней, зафиксированных до атаки: 4,9 млн б/с и 1,3 млн б/с соответственно, согласно данным источников Bloomberg.

Между тем дальнейшее падение цен на нефть может ограничить перспектива эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Американское военное командование намерено перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха, сообщили в четверг в Пентагоне.

"Глава Пентагона Марк Эспер объявил сегодня, что США разместят следующее оборудование в королевстве (Саудовская Аравия - ИФ): одну батарею Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военнослужащих в качестве подкрепления", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Кроме того, он сообщил, что в Пентагоне также готовы в случае необходимости направить в Саудовскую Аравию еще две батареи Patriot и одну систему THAAD. Отмечается, что окончательное решение по отправке дополнительных сил пока не принято.