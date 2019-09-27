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27 сентября 2019 года 11:32

Рынок акций РФ утром умеренно просел по индексам при смешанной динамике "фишек"

Москва. 27 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно просел по индексам на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и остающейся слабой нефти, динамика blue chips смешанная на фоне ослабления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2769,82 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1354,38 пункта (-0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 0,8%.

Доллар подорожал до 64,42 рубля (+0,21 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%).

Подросли "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,1%).

Индексы в США в четверг снизились, инвесторы оценивали заявления официальных лиц о торговых отношениях США с Китаем и следили за американскими статданными.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

В свою очередь, официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил о заключении китайскими компаниями крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины. Такие заявления повышают оптимизм инвесторов в преддверии очередного раунда торговых переговоров, которые пройдут в Вашингтоне в начале октября.

В Азии в пятницу преобладало умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, но китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (DAX, CAC40, FTSE растут на 0,2-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Азиатский рынок акций негативно отреагировал на сообщение Bloomberg со ссылкой на источники о том, что власти США не планируют продлевать разрешения американским компаниям на ведения бизнеса с китайской Huawei Technologies.

Нефть утром в пятницу дешевеет на сигналах о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось, после атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры страны; за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самое существенное падение с июля, отмечает агентство Bloomberg. Тем не менее, цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $61,42 за баррель (-0,5% и +0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $56,26 за баррель (-0,3% и -0,1% в четверг).

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления объектов примерно на неделю. Страна уже добывает более 8 млн б/с, сообщают источники.

Между тем, дальнейшее падение цен на нефть может ограничить перспектива эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Американское военное командование намерено перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха, сообщили в четверг в Пентагоне.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации рынка акций РФ с возможными границами 1340-1400 пунктов по индексу РТС. Волатильность на западных фондовых площадках остается сравнительно высокой, отражая политические и экономические риски. Во второй половине дня (15:30 МСК) в США выйдут данные по расходам потребителей - индекс PCE, который ФРС использует как основной индикатор инфляции. На валютном рынке оснований для сильных движений пока не наблюдается, в начале торгов возможна консолидация доллара в области ниже 64,5 руб./$1.

По словам аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, акции "Газпрома" закрепляются выше 230 рублей, осторожно отыгрывая слова президента США Дональда Трампа о том, что главе Украины Владимиру Зеленскому нужно налаживать отношения с Россией. Это, прежде всего, предусматривает разрешение газовых споров и урегулирование претензий к "Газпрому". Акциям газовой монополии ничего не мешает уйти в район 250 руб., но на это пока нет ни свежих денег на рынке, ни поддержки со стороны внешнего фона.

Акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%) поддерживаются ростом цен на никель и палладий, но с бумагами нужно быть осторожным, поскольку они сильно перекуплены, да и цены на основную продукцию ГМК в последние месяцы очень волатильны.

В целом на рынке акций нет поводов для перехода в фазу роста из-за неоднозначного внешнего фона. Отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи остается очень серьезной преградой росту.

На нефть давят сообщения из Саудовской Аравии о том, что восстановление разрушенных атакой дронов нефтяных мощностей идет быстрее, чем этого ожидали пессимисты. Впрочем, информация о позитивных сдвигах в американо-китайских переговорах способна увести котировки Brent в район $65 за баррель, тогда как особых причин для снижения ниже $60 не наблюдается, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, давление на рынок акций США продолжают оказывать новости, связанные с инициацией процедуры импичмента Трампа, хотя сценарий смещения президента с должности выглядит маловероятным.

СМИ сообщают о более быстром, чем ожидалось, восстановлении нефтедобычи в Саудовской Аравии, что лишает рынки важного фактора повышения. Кроме того, запасы и нефтедобыча в США также растут, а перспективы мировой экономики выглядят неопределенными. Цены на нефть Brent пока не оставляют попыток закрепиться выше отметки $62 за баррель, но в ближайшие дни присутствует риск развития продаж.

Для индексов МосБиржи и РТС поддержками выступают уровни 2740 и 1345 пунктов, куда рынок может опуститься после тестирования сопротивлений 2775 и 1360 пунктов соответственно. Тем не менее, сильного нисходящего импульса на рынке в данный момент не наблюдается, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, обеспокоенность возможностью импичмента Трампа и тема улучшения ситуации в торговых переговорах между США и Китаем остаются в центре внимания инвесторов. В пятницу определить динамику ключевых индексов способна порция американской статистики по инфляции и расходам потребителей, которая может выйти скорее умеренно негативной.

Несмотря на невысокие шансы прохождения голосования в Сенате по вопросу импичмента Трампу представители демократов продолжают оказывать давление на президента. Что же касается темы торгового противостояния, то новых вводных, помимо готовности КНР закупать больше американских товаров и возможность заключения сделки "в любой момент", не поступало. Однако американские власти сохраняют жесткую позицию в отношении китайской Huawei. Проблема нарушения прав интеллектуальной собственности может помешать Сближению позиций США и Китая в торговом споре. Переговоры представителей двух стран должны продолжиться в Вашингтоне 10-11 октября.

На рынке акций РФ с технической точки зрения есть возможность движения индекса МосБиржи в район 2790-2800 пунктов, однако сильных внешних и внутренних конъюнктурных факторов для восходящей динамики пока нет. Пока стоит ориентироваться на диапазон 2750-2780 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-2,5%), акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+37,6%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+16,8% и +8,3% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+16,7%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 3,201 млрд рублей (из них 0,688 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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