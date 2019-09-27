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27 сентября 2019 года 10:22

Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти и смешанных сигналов с мировых рынков

Москва. 27 сентября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне смешанных сигналов с мировых рынков и снижения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,21-64,39 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,34 руб./$1 (+12,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,24 руб./EUR1 (+11 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 11,83 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 14,34 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях смешанных сигналов с мировых рынков и снижения цен на нефть. С одной стороны, оптимизм инвесторов поддерживается ожиданиями очередного раунда торговых переговоров США и Китая, которые пройдут в Вашингтоне в начале октября. Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который в среду сказал, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

В свою очередь, официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил о заключении китайскими компаниями крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины.

Между тем участники рынка тревожатся по поводу начала процедуры импичмента Трампу. Как сообщалось, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса на этой неделе распространил документ от информатора, согласно которому Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера Байдена. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмента Трампа.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сигналов о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось, после атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры страны. При этом за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самое существенное падение с июля, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,89% - до $61,19 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,62% - до $56,06 за баррель.

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления объектов примерно на неделю. Страна уже добывает более 8 млн б/с, сообщают источники. Saudi Aramco восстановила мощности объектов - комплекса Абкайк и месторождения Хурайс - до уровней, зафиксированных до атаки: 4,9 млн б/с и 1,3 млн б/с соответственно, согласно данным источников Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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