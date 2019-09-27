Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 27 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в четверг, инвесторы оценивали заявления официальных лиц о торговых отношениях США с Китаем и следили за американскими статданными. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина. В свою очередь, официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил о заключении китайскими компаниями крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины. Такие заявления повышают оптимизм инвесторов в преддверии очередного раунда торговых переговоров, которые пройдут в Вашингтоне в начале октября.

Кроме того, инвесторы внимательно следят за политической ситуацией в Штатах. Накануне комитет по разведке Палаты представителей Конгресса распространил документ от информатора, согласно которому Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство. Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера Байдена. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмента Трампа.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона опускается в ходе торгов в пятницу вслед за снижением американских индексов накануне. В четверг индексы США снизились на 0,2-0,6% из-за политических новостей. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал на 0,86%. Китайский Shanghai Composite увеличился менее чем на 0,1%, Shenzhen Composite - на 0,9%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%. Южнокорейский Kospi уменьшился на 1,2%, индийский BSE Sebnsex - на 0,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,45%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,1%.

Кроме того, азиатский рынок акций негативно отреагировал на сообщение Bloomberg со ссылкой на источники о том, что власти США не планируют продлевать разрешения американским компаниям на ведения бизнеса с китайской Huawei Technologies.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сигналов о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось, после атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры страны. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $62,28 за баррель, что на 0,73% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $62,74 за баррель, поднявшись на 0,56%. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,41% - до $56,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 0,14%, до $56,41 за баррель.

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления объектов примерно на неделю. Страна уже добывает более 8 млн б/с, сообщают источники. Saudi Aramco восстановила мощности объектов - комплекса Абкайк и месторождения Хурайс - до уровней, зафиксированных до атаки: 4,9 млн б/с и 1,3 млн б/с соответственно, согласно данным источников Bloomberg.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,244 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,3 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 сентября вырос по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,04% и составил 106,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 632,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Тинькофф Банк-001P-02R" (+0,44%), "Роснефть-001Р-04" (+0,38%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,46%), "РЖД-23" (-0,3%) и "Альфа-Банк-002Р-02" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) полностью разместил облигации серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей. Эмитент 13 сентября собирал заявки на 15-летние облигации с офертой через 2,5 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,4% годовых. Спрос на уровне первоначального диапазона по бондам превышал предложение в 2 раза и достигал 20 млрд рублей. Ранее компания выходила на первичный долговой рынок в апреле, разместив 15-летние бонды серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

ООО "СУЭК-Финанс" завершило размещение облигаций серии 001P-03R объемом 21 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 19 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,6-7,7% годовых, а объем размещения озвучивался как "не менее 10 млрд рублей". В ходе маркетинга ориентир трижды изменялся, а объем размещения был повышен до 20 млрд рублей. В итоге компания утвердила выпуск объемом 21 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,5% годовых.

АО "Ай-теко" 26 сентября полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 800 млн рублей. Сбор заявок на заем прошел 19 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых, купоны квартальные. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на 3 рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 26 июля зарегистрировала программу облигаций АО "Ай-теко" серии 001Р объемом до 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 5 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-SBER13 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,05% годовых. Ставка соответствует доходности к погашению в размере 7,17% годовых. Купоны полугодовые. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на индикативный объем (benchmark size). Сбор заявок прошел 26 сентября. Техническое размещение выпуска запланировано на 27 сентября.