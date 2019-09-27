Подтверждаем рекомендацию "покупать" акции X5 - Уралсиб

Реформатирование и сокращение сети "Карусель" является ответом на слабые перспективы сегмента гипермаркетов и неудовлетворительную динамику развития сети. X5 Retail Group остается фундаментально самым сильным среди российских продовольственных ритейлеров, подтверждается рекомендация "покупать" акции X5, говорится в обзоре Уралсиба.

X5 Retail Group приняла решение о трансформации сети "Карусель", сообщает "Интерфакс". В ходе трансформации, которая должна будет занять два года, 34 из 91 магазина сети будут переведены в подразделение "Перекресток" и переделаны под магазины этой сети большого формата. Еще 20 магазинов будет закрыто, а 37 продолжат работать в формате "Карусель". При этом менеджмент будет анализировать возможности изменения их работы или закрытия.

В конце 2 кв. 2019 г. торговая сеть "Карусель" занимала около 12% от общей торговой площади X5 Retail Group, при этом на нее в том же квартале пришлось лишь 5% от общих продаж. Сеть "Карусель" также показывает более слабые, чем остальные подразделения, темпы роста и рентабельность. В частности, за 1 п/г 2019 г. рентабельность по EBITDA в этом сегменте составила 4,3% против 8,5% в сегменте "Пятерочка" и 7,0% в сегменте "Перекресток". При этом выручка "Карусели" сократилась на 3% против роста на 16% у "Пятерочки" и на 20% у "Перекрестка".

"Реформатирование и сокращение сети "Карусель" является ответом на слабые перспективы сегмента гипермаркетов и неудовлетворительную динамику развития сети. Мы считаем, что рынок в целом положительно воспримет эту инициативу компании. X5 Retail Group остается фундаментально самым сильным среди российских продовольственных ритейлеров, и мы подтверждаем рекомендацию "покупать" акции X5", - указывает аналитик Уралсиба Константин Белов.