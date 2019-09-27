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Главная / Мнения аналитиков / Риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления - "Нордеа Банк"
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27 сентября 2019 года 12:36
Риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления - "Нордеа Банк"
На фоне вероятного дальнейшего смягчения монетарной политики от ЕЦБ риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Европейская валюта продолжает слабеть, пара EUR/USD вплотную приближается к отметке 1,09. Давление на евро усилилось после публикации данных по инфляции во Франции, которые свидетельствовали о дальнейшем замедлении роста цен во французской экономике (с 1,3% г/г в августе до 1,1% г/г в сентябре). Замедление инфляции во Франции косвенно свидетельствует о том, что и в целом в Европе инфляционное давление останется ослабленным, а значит, дальнейшее смягчение монетарной политики от ЕЦБ выглядит весьма вероятным. На этом фоне риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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27 сентября 2019 года 17:43
Риск коррекции в ценах на золото существенно увеличился, говорится в обзоре ИК "ФИНАМ". Укрепление доллара по отношению к корзине валют также не способствует оптимизму инвестирования в драгоценный металл. "Цена фьючерса на золото ушла ниже психологически-важного уровня 1500 долларов за унцию.... читать дальше
.27 сентября 2019 года 17:06
Аналитики Альфа-банка считают акции Тинькофф привлекательной долгосрочной инвестицией, сообщается в обзоре инвестбанка "Несмотря на опасения, связанные с перегревом потребительского кредитования, мы считаем, что Тинькофф может наращивать свой кредитный портфель в режиме "снятия сливок", -... читать дальше
.27 сентября 2019 года 16:42
Актуальными для рубля остаются отметки вблизи 64 в паре с долларом - Уральский Банк Реконструкции и Развития
Российская валюта в начале этой недели немного укрепилась на фоне слабеющих рынков, но к концу недели вновь ослабла по отношению к доллару, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "В целом, несмотря на... читать дальше
.27 сентября 2019 года 16:16
Ожидаем негативного закрытия индекса МосБиржи с понижением до 1,0% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
В настоящее время индекс МосБиржи обновил внутридневной минимум, приблизившись к отметке 2760 п. Скорее всего, он уже не сумеет сегодня выбраться на позитивную территорию, говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. Некоторое влияние на ход торгов в России,... читать дальше
.27 сентября 2019 года 15:46
Рубль днем ускорил снижение к доллару и евро на дешевеющей нефти и неоднозначных сигналах с мировых рынков
Москва. 27 сентября. Доллар и евро слегка усилили укрепление на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне смешанных сигналов с мировых рынков и дешевеющей нефти. читать дальше
.27 сентября 2019 года 15:45
Курс рубля к доллару на будущей неделе будет формироваться в диапазоне 63,9-64,7, говорится в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. В конце текущей недели курс рубля к доллару формируется вблизи уровней 64,3-64,4. Такая динамика представляется эксперту достаточно... читать дальше
.27 сентября 2019 года 15:17
Отдаем предпочтение дивидендным историям, особенно акциям ЛУКОЙЛа, Газпром нефти, Норникеля и Мосбиржи - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank CIB рекомендуют уделять основное внимание инструментам, привлекательность которых обусловлена дивидендами. Самые интересные среди них, это, по их мнению, акции ЛУКойла, Газпром нефти, Норникеля и МосБиржи, сообщается в обзоре инвестбанка. Среди прочих компаний эксперты... читать дальше
.27 сентября 2019 года 14:42
Фактором поддержки рубля в паре с долларом США на неделе стал налоговый период, а также относительная устойчивость цен на нефть, отмечается в обзоре PremEx. Однако, по-прежнему в фокусе рынка торговые переговоры между США и Китаем, которые запланированы на 10 октября. "Возможно,... читать дальше
.27 сентября 2019 года 14:15
Акции Сбербанка и ВТБ будут опережать рынок в случае дальнейшего улучшения макро- и геополитической ситуации - Альфа-банк
Акции российских госбанков будут опережать рынок в случае дальнейшего улучшения макро- и геополитической ситуации, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Между тем, мы считаем, что краткосрочную поддержку акциям должны оказать динамика процентных ставов в рублях и качество кредитов", - отмечает... читать дальше
.27 сентября 2019 года 13:55
Движение пары евро/доллар на 1,05 по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. При этом эскалация торговых войн создает ограничения для потоков мировых капиталов и делает рынки более самодостаточными, говорится в обзоре Альфа-банка. Статистика по Европе говорит о сильной деградации... читать дальше
.27 сентября 2019 года 13:40
До конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности - Райффайзенбанк
До конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности. Однако ее накопленный запас (12,1 млрд долл.) некоторое время позволит компенсировать этот отток, а по мере своего исчерпания ближе к концу года будет способствовать ослаблению рубля и росту стоимости... читать дальше
.27 сентября 2019 года 13:00
Реформатирование и сокращение сети "Карусель" является ответом на слабые перспективы сегмента гипермаркетов и неудовлетворительную динамику развития сети. X5 Retail Group остается фундаментально самым сильным среди российских продовольственных ритейлеров, подтверждается рекомендация "покупать"... читать дальше
.27 сентября 2019 года 12:16
Отмечаем заметную вероятность спада цен на железную руду, что должно сдерживать цены на сталь - Julius Baer
Отмечается заметная вероятность спада цен на железную руду, что должно сдерживать цены на сталь, сохраняется осторожный взгляд на сектор, говорится в комментарии Julius Baer. В это воскресенье Китай будет отмечать 70-ю годовщину образования страны, что станет началом праздничной Золотой недели.... читать дальше
.27 сентября 2019 года 11:50
(исправлено название в первом абзаце: не Промсвязьбанк, а "Нордеа Банк") На горизонте ближайших недель риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Глобальные площадки, получившие поддержку от данных событий в сентябре, достаточно сложно будет... читать дальше
.27 сентября 2019 года 11:48
На горизонте ближайших недель риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Глобальные площадки, получившие поддержку от данных событий в сентябре, достаточно сложно будет позитивно удивить исходом очередного раунда американо-китайских переговоров в... читать дальше
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