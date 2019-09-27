Отмечаем заметную вероятность спада цен на железную руду, что должно сдерживать цены на сталь - Julius Baer

Отмечается заметная вероятность спада цен на железную руду, что должно сдерживать цены на сталь, сохраняется осторожный взгляд на сектор, говорится в комментарии Julius Baer.

В это воскресенье Китай будет отмечать 70-ю годовщину образования страны, что станет началом праздничной Золотой недели. Стремясь обеспечить благоприятную экологическую обстановку накануне юбилея, ранее на этой неделе местные органы власти в различных провинциях объявили о сокращении производства в тяжелой промышленности. Сталелитейные заводы в провинциях Хэбэй, Шаньдун и Тяньцзинь, на долю которых в общей сложности приходится около трети китайского производства стали, должны снизить выпуск на 50-100% в течение первых нескольких дней октября. На фоне растущих проблем с качеством воздуха в провинциях, где преобладает тяжелая промышленность, и вокруг них такие сокращения стали скорее правилом, чем исключением.

"Тем не менее, производство стали выросло примерно на 9% в течение первых восьми месяцев этого года. Благодаря короткому периоду ограничений, а также достаточно высокому уровню запасов металла, мы считаем, что влияние последних мер на рынки железной руды и стали должно быть очень ограниченным. Если не принимать во внимание вероятность неожиданного запуска широкомасштабной и связанной с металлоемкой инфраструктурной программы стимулирования экономики в Китае, мы считаем, что спрос на сталь должен замедлиться в будущем, отражая как циклические, так и сезонные факторы. Это должно отразиться на спросе на железную руду со стороны сталелитейных компаний, в то время как поставки пока продолжают увеличиваться. Экспорт железной руды из Бразилии восстанавливается после перебоев в начале года, в то время как поставки из Австралии вернулись к рекордным уровням. Мы отмечаем заметную вероятность спада цен на железную руду, что должно сдерживать цены на сталь, и сохраняем осторожный взгляд на сектор", - указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.