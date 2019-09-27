Риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления - "Нордеа Банк"

На горизонте ближайших недель риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Глобальные площадки, получившие поддержку от данных событий в сентябре, достаточно сложно будет позитивно удивить исходом очередного раунда американо-китайских переговоров в середине октября. На этот же период приходится сезон корпоративной отчетности в США по итогам 3 квартала, который также чреват неприятными сюрпризами на фоне замедления мировой экономики.

Перечисленные факторы могут стать катализатором ухудшения аппетита к риску на глобальных площадках в октябре, что может затронуть и российскую валюту. "Таким образом, на горизонте ближайших недель риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления. Налоговый период, который подходит к концу, также лишает рубль локального фактора поддержки", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".