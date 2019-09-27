В перспективе следующей недели продолжаем смотреть на нефть скептически - Промсвязьбанк

В перспективе следующей недели по Brent возможен тест снизу уровня 60 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

Нефть продолжает плавно снижаться к нижней границе диапазона 60-65 долл./барр. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление мощностей Саудовской Аравии вкупе с невыразительными статданными по запасам в США и слабой общемировой конъюнктурой - это основные факторы, играющие в моменте против нефти.

"В перспективе следующей недели продолжаем смотреть на нефть скептически, опасаясь теста снизу уровня 60 долл./барр. по Brent", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.