Причин для падения нефти ниже 60 долларов не видим - Алор Брокер

Информация о позитивных сдвигах в американо-китайских переговорах способна увести котировки нефти в район 65 долларов за баррель, а вот причин для падения ниже 60 долларов не видно, сообщается в комментарии Алор Брокер.

На нефть давит сообщение из Саудовской Аравии о том, что восстановление разрушенных атакой дронов нефтяных мощностей идет быстрее, чем этого ожидали пессимисты. Можно даже сказать, что этот вопрос уже отходит на второй план. А вот влияние укрепляющегося доллара нарастает: пара евро-доллар сверху вниз подходит к 1,09, а Индекс доллара может преодолеть отметку 99.

"Впрочем, информация о позитивных сдвигах в американо-китайских переговорах способна увести котировки "черного золота" в район 65 долларов за баррель. Причин же для снижения ниже 60 долларов мы не видим", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.