Отскок рынка акций не перерастет в восходящий тренд - Алор Брокер

В целом не следует ждать, что отскок рынка акций в четверг перейдет в фазу роста. Пока внешний фон не дает для этого поводов: в пятницу с утра американские фьючерсы торгуются около нуля, но при этом отошла от максимумов четверга нефть. В таких условиях отметка 2800 пунктов будет очень серьезной преградой для роста индекса МосБиржи, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.